Skandal muz videosu için harekete geçildi! Göç İdaresi kararını açıkladı

Göç İdaresi'nden yapılan açıklama şöyle: Bir sokak röportajında yer alan “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz…” söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerce muhtelif sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı “muz yeme” eylemi içerikli video ve paylaşımın dolaşıma sokulduğu görülmüştür.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından bahse konu provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır.

Söz konusu provokatif paylaşımların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve bu paylaşımları yapan tüm şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ne olmuştu?

Bir sokak röportajında Suriyeli mülteciye "ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" diyen vatandaşın videosu sosyal medyada olay oldu. Suriyeli mülteciler, TikTok'ta başlattıkları akımda dalga geçerek muz satın alıp, yedikleri görüntüleri paylaştıkları görüldü. Türk ekonomisiyle dalga geçen paylaşımlar yapan Suriyeli mülteciler paylaşımları binlerce beğeni alıyor. Suriye uyruklu TikTok kullanıcısı, alaycı bir tavırla Türk taklidi yaparak "Biz Suriyeli değiliz, herkese bir parça" dediği görüntüleri paylaştı. Tiktok'ta Ahmad Aldaaor isimli Suriye uyruklu kullanıcı ise Türkiye ile dalga geçen bir video montajı paylaştı.

Muzu çalınan adama 'Özgür Suriye Ordusu' bayrağı koyan Suriye uyruklu olduğu iddia edilen kişi, maymuna da Türkiye bayrağı yerleştirdi. O montaj da tepki çekti.