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Seçim 2019 Sayfası

Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler

AK Parti seçim işleri başkanı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlerde CHP tarafından sandık başkanı olarak belediye çalışanlarını görevlendirdiği açıkladı. Yasaya aykırı olarak görev verilen isimlerin listesi belli olmaya başladı.

07 Nisan 2019 Pazar 19:18
Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler

AK Parti seçim işleri başkanı Ali İhsan Yavuz'un açıkladığı sandık kurulu başkan ve üye seçiminde mülki idarenin verdiği isimlerin dışında yasaya aykırı olarak görev verilen isimlerin listesi ortaya çıkmaya başladı.

Belediye çalışanları mülki idarenin listesine rağmen listeye yazıldı

İstanbul seçimlerinde bir skandal daha. CHP'li Maltepe belediyesinin sandık başkanı olarak belediye çalışanlarını görevlendirdiği ortaya çıktı. AK Parti bu skandalı belgeleyerek ilçe seçim kurulu ve YSK ya başvurdu. Diğer CHP li belediyelerde de benzer skandalların olduğu iddia ediliyor. İşte Maltepe'de Sandık başkanı olarak görevlendirilen CHP li belediye çalışanlarından bazıları.

Ne olmuştu?

Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından ilgili bölüm;

Bu kadar şey üst üste nasıl gelir

Maltepe ilçesinde yasa gereği 3 bin 124 kişi mülki idare kısmından veriliyor. Seçim kurulu bunun bir kısmını buradan alıyor. Ama dışarıdan 600 küsur kişiyi dışarıdan alıyor. Büyükçekmece'de de aynı şekilde 284 kişi dışarıdan alınmış.. Kamu görevlisi olmak zorunda olan isimlerin içinde kamu görevlisi olmayan, şehir dışından olmaması gerekirken bu şehirden olmayanlar var. Belediye işçileri var. Bu kadar şey üst üste nasıl gelir? Bütün ilçelerde var.

Tüm oylar sayılsın

Biz diyoruz ki sandık başlarında kaydırmalar var. Ve hiç normal kaydırmalar değil. Bu kadar ince işçiliği başarmak kolay bir şey mi? Orada bir şeyler oldu diyoruz. Bu kadar usulsüzlük yapılmışsa, bu kadar kanuni çerçevenin dışına çıkılmış ise bunun adı nedir? Böyle dahası var dahası var.

Organize bir usulsüzlük var

Ben o zaman sonucu söyleyeyim yani nedir bu? Bunun adı şaibedir. Ama şöyle de diyebiliriz. Organize bir usulsüzlük var arkadaşlar. Birileri bu işi

 38 ilçede tüm oyların sayılması...

Biz 38 ilçede tüm oyların sayılması için başvuruda bulunacağız.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 19:18
  1. İstanbul
  2. Ali İhsan Yavuz

YORUM YAZ

  • mahoagamahoaga14 dk önce
    hasan; Devlet memuru olması gerek (galiba), belediye işçisi değil!
  • HalisdemirHalisdemir22 dk önce
    Bence sakıncası yok, hepsi onaylandı sonuçta ysk tarafından
  • AhmetAhmet26 dk önce
    Malesef ak parti istanbul il başkanlığı seçimlere iyi hazırlanmamış..yan gelip yatmış, şimdi hem kendilerini hem de biz ak parti sevdalılarını zora sokuyorlar..
  • hasanhasan30 dk önce
    Ben anlamadim. Belediye calisanlari kamu gorevlisi degil mi yani? Yoksa CHP'li belediyeden geldigi icin mi sorun var?

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