Skandal kongredeki DEM Parti'nin genç hainleri toplandı! Sıra TBMM'deki hainlere gelecek mi?
Teröristler için şehit denilip saygı duruşunda bulunulan DEM Parti kongresinde çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı, 42 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Aralık 2023 tarihinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İl Başkanlığı’nca düzenlenen Parti Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi’nde yasalara aykırı biçimde eylem yapan polise taş atan ve mukavemette bulunan 42 şahıs gözaltına alındı.
Soruşturma başlatıldı
Açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Ne olmuştu?
Diyarbakır’da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Gençlik Meclisi 1’inci Olağan Kongresi’nde teröristler için "şehit" denilip, saygı duruşunda bulunuldu.
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