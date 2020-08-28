Skandal kitaba Eğitim-Bir-Sen’den suç duyurusu!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Güya çocuklar için yazıldığı ifade edilen ve yüz kızartıcı birçok ifadenin yer aldığı kitaba sosyal medya kullanıcılarından, “Pedagojiden, bilinçaltından haberi olmayan insanlar çocuk kitabı yazıyor. Yazdığı şeylerin sağlıksız olduğu söylendiğinde ise mağduru oynuyor. Lütfen Musa Dinç’in kitapları denetlensin”, “Musa Dinç’in yazdığı Gül ve Düşün adlı çocuklar için masal kitabında cinsel istismar söz konusudur. Sanat adı altında cinsel istismarı meşrulaştıramazsınız. Musa Dinç ve Arı Sanat Yayınevi yargılanmalıdır, kitap derhal toplatılmalı satışı durdurulmalıdır!” şeklinde tepki yağdı. Sanat adı altında cinsel istismarı meşrulaştırmayı hedefleyen ve tertemiz beyinlere kitap sayesinde taciz, tecavüz gibi kavramları doğal göstermeye çalışan sözde yazar Musa Dinç, gelen tepkiler üzerine özür dileyerek kitabın baskısının durdurulduğunu duyurdu.

Sapkınlığı çocuklara empoze etmeye çalışan Musa Dinç ve kitabı basan yayınevine karşı Memur-Sen Konfederayonu’na bağlı Eğitim-Bir-Sen, TCK’nın 226. maddesi uyarınca ‘basın-yayın yoluyla müstehcen ürünlerin çocukların görüp duyabileceği şekilde alenileştirilmesi’ suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yalçın: Kitap yazmak eğitimlilerin işidir

Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, “Kitap yazmak belli bir müktesebat, çocuk kitabı yazmak ise pedagojik bazı temel ilkelerden haberdar olmayı gerektirmektedir. Kitap yazmak, canı isteyenin değil, kabiliyeti ve bu alanda özel eğitimi olan insanların yapabileceği bir iştir. Ahlaksızlığı iş edinenlerin çocuklarımızın saf ve masum dünyasına kitap gibi önemli bir değeri kullanarak giriyor olması, bu alanda gerekli denetimin, caydırıcı tedbirlerin olmadığının göstergesidir. Geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmak, onları korumak başta yetkililer olmak üzere hepimizin en büyük sorumluluklarından biridir. İnsanlar kendi uydurdukları ahlaksız hikâyeleri, adının başına canının istediği unvanı ekleyerek topluma yutturmamalı, yayınevleri bu tür ahlaksızlıklara prim ve geçit vermemeli, ilgili kişi ve kurumlar ise gereğini yapmalıdır. Böylesi ahlaksızlar, okullara ve kitap fuarlarına sokulmamalı, bu kişi eğitimci-yazar unvanını asla kullanmamalı, çocuklarımızdan uzak tutulmalıdır” diyerek tepki gösterdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklama

Öte yandan; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca, kabul edilemez ifadelerin yer aldığı “Gül ve Düşün” isimli çocuk kitabının, önceki gün itibarıyla Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nda incelendiği ve kitabın içeriğinin çocukların psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyeceğinin değerlendirildiği, adı geçen kitap ile ilgili muzır ve müstehcen olduğu yönünde ivedi bir şekilde karar alındığı bildirdi.