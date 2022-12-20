Skandal!!! Kılıçdaroğlu'ndan Esad'a tazminat teminatı! İhanet mektubu ortaya çıktı

CHP’nin Esad’a gönderdiği mektupta “İktidarımızda Suriye yönetiminin tazminat dâhil bütün talepleri karşılanacak. Suriye topraklarındaki tüm askerleri çekme sözü veriyoruz” dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın muhtemel görüşmesi şavaş lobisi tarafından sabote edilmeye çalışıyor. Esad’a yakın birçok isim Şam’ın kurtuluşunun Türkiye ile normalleşmeden geçtiği görüşünde. Suriye Halk Meclisi milletvekillerinden Dr. Muhammed Cuma, Suriye’nin Türkiye her alanda işbirliğine gitmesi gerektiğini ifade etti.

“Burada tek kazanan kesim içeride-dışarıda savaş baronları” diyen Dr. Muhammed Cuma şunları söyledi:

"Esad’a Türkiye ile görüşme baskısını yapan ülkeler arasında ilk sırayı İran alıyor. Suriye derin devleti olarak bilinen Millî Komite ve Teşia Komitesi ile sivil, Suriye’nin en büyük askerî gücü olan 4. Tümen Komutanı Mahir Esad üzerinden askeri baskı kuran İran bu görüşmenin gerçekleşmemesi adına yoğun çaba sarf ediyor. Fransa eski sömürgesine özellikle Rıfat Esad, General Atlas ailesi ve diğer aktörler üzerinden baskı kuruyor. İngiltere, Almanya ve ABD’nin bir numaralı şantaj aracı ise Esad’a karşı işletilen yaptırım listesinin genişletilmesi tehdidi.

ABD bununla birlikte Esad yönetimine, Mısır öncülüğünde kurdurduğu Akdeniz Forumu’na dâhil etme kartını kullanıyor. Amerika’nın bu hamlesi Şam yönetimine ‘Benim onayım dışında hiçbir çözüme razı olma’ mesajı olarak yorumlandı. Bu çıkış, siyasi boyutu ile birlikte Doğu Akdeniz’in enerji rezervinden Suriye’ye de pay verme, dolayısı ile ekonomik destek özelliği de taşıyor. Kahire’de 2020 yılında kurulan forum bünyesinde Kıbrıs, Mısır, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Fransa ve Filistin yer alıyor. ABD ise gözlemci ülke konumunda."

‘GÖRÜŞMEME’ BASKISI

Beşar Esad’a, ‘Erdoğan’la sakın görüşme’ ısrarında bulunan bir diğer kanat ise Millet İttifakı’nın (6’lı masa) paydaşları... Edindiğimiz bilgilere göre, muhalif partilerden son 5 ayda Esad’la 7 görüşme talebi geldiği bilgisine ulaştı. Bu siyasi yapılar, Demokrat Parti, CHP, Zafer Partisi, Vatan Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi olurken bazı partilerin ikinci randevu talebinde bulunduğu öğrenildi.

TAZMİNAT TEMİNATI

Konu ile ilgili bilgi aldığımız Suriye Dışişleri kaynakları, CHP’den Hasan Akgöl ve Mehmet Güzelmansur’un Baas Partisi aracılığı ile Esad’a bir mektup ilettiği bilgisini paylaştı. CHP’nin mektubunda “Erdoğan’ın günleri sayılı. Herhangi bir görüşme seçimin geleceğini etkileyebilir. Bizim iktidarımızda Suriye yönetiminin tazminat dâhil bütün talepleri karşılanacak. İdlib dâhil Suriye topraklarındaki tüm askerleri çekme sözü veriyoruz” denildi.

BİR TAKVİM BELİRLEDİLER

Bu arada Şam, yapılan baskı ve taahhütleri de baz alarak devam eden İstihbarat birimleri arasındaki görüşmelere önce askeri bürokrasi ardından Savunma ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde devam edilmesi ardından iki ülke liderlerinin el sıkışmasını savunuyor. Esad yönetimi bu sürecin seçim dönemini sonlandıracak bir takvim dâhilinde devam etmesini planlıyor. Rusya’nın ısrarı ile yapılacak görüşmede ise Putin’in de yer alması ve üçlü zirve olarak gerçekleşmesini istiyorlar.