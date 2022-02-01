  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Skandal karikatür Müslümanları ayağa kaldırdı
Dünya

Skandal karikatür Müslümanları ayağa kaldırdı

Hindistan’da, başörtüsünün kadınlara ve kızlara dayatıldığını ileri süren sözde bir karikatür, Müslümanların büyük tepkisini çekti.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 00:47:00 - 2022-02-01 00:53:38
Skandal karikatür Müslümanları ayağa kaldırdı

 

Münübe Yılmaz

Hindistan’da, başörtüsünün kadınlara ve kızlara dayatıldığını ileri süren sözde bir karikatür, Müslümanların büyük tepkisini çekti. Hindistan medyasına yansıyan haberlere göre, karikatürist Satish Acharya, 6 Müslüman kızın, üniformalarının üzerine başörtüsü taktıkları için derslere alınmaması üzerine bir karikatür yaptı. Acharya'nın karikatürü, başörtüsü giymiş ve iki grubun ortasında kalmış bir 'Müslüman kızı’ tasvir etti. Karikatürde, bir grup, kıza tesettürlü bir şekilde üniversiteye gidemeyeceğini söylerken, diğer grup ise “Başörtüsüz üniversite olmaz” dedi. Müslümanlar, sözde karikatüristi başörtüsünün kadınlara ve kızlara dayatıldığını öne sürdüğü için sert bir biçimde eleştirdi. 

Bikini giyerse kendi seçimi, başörtüsü takarsa zorlama

Karikatürist Acharya, okul üniforması üzerine dini kıyafet giymeyi 'normalleştirmeye' çalışsa da, kızların başörtüsü takmaya zorlandığına dair iması sebebiyle tepki gördü. Karikatüriste sosyal medyadan veryansın eden Müslümanlar, “Bu karikatür, Müslüman kızların haftalardır verdiği cesur ve zarif mücadeleyi kurnazca küçümseyerek aynı önyargıyı sergiliyor. Kimse tesettürlü olmak zorunda değil. Ama tesettürlü kızlar başlarını açmaya zorlanıyor. Aradaki fark büyük. Bir kadın bikini giyerse, bu onun seçimi oluyor. Ancak burka veya başörtüsü takarsa, o zaman hemen ‘zorlama’ diye adlandırılıyor” dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay