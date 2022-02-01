Skandal karikatür Müslümanları ayağa kaldırdı

Münübe Yılmaz

Hindistan’da, başörtüsünün kadınlara ve kızlara dayatıldığını ileri süren sözde bir karikatür, Müslümanların büyük tepkisini çekti. Hindistan medyasına yansıyan haberlere göre, karikatürist Satish Acharya, 6 Müslüman kızın, üniformalarının üzerine başörtüsü taktıkları için derslere alınmaması üzerine bir karikatür yaptı. Acharya'nın karikatürü, başörtüsü giymiş ve iki grubun ortasında kalmış bir 'Müslüman kızı’ tasvir etti. Karikatürde, bir grup, kıza tesettürlü bir şekilde üniversiteye gidemeyeceğini söylerken, diğer grup ise “Başörtüsüz üniversite olmaz” dedi. Müslümanlar, sözde karikatüristi başörtüsünün kadınlara ve kızlara dayatıldığını öne sürdüğü için sert bir biçimde eleştirdi.

Bikini giyerse kendi seçimi, başörtüsü takarsa zorlama

Karikatürist Acharya, okul üniforması üzerine dini kıyafet giymeyi 'normalleştirmeye' çalışsa da, kızların başörtüsü takmaya zorlandığına dair iması sebebiyle tepki gördü. Karikatüriste sosyal medyadan veryansın eden Müslümanlar, “Bu karikatür, Müslüman kızların haftalardır verdiği cesur ve zarif mücadeleyi kurnazca küçümseyerek aynı önyargıyı sergiliyor. Kimse tesettürlü olmak zorunda değil. Ama tesettürlü kızlar başlarını açmaya zorlanıyor. Aradaki fark büyük. Bir kadın bikini giyerse, bu onun seçimi oluyor. Ancak burka veya başörtüsü takarsa, o zaman hemen ‘zorlama’ diye adlandırılıyor” dedi.