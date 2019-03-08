Skandal karar sonrası Türkiye'den açıklama geldi: Bu kabul edilemez Belçika'da, PKK'lı teröristler ve kurumlarla ilgili yürütülen davalara takipsizlik kararı çıkmasına Türkiye'den yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, söz konusu kararın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Belçika İddianame Odası’nın bugün (8 Mart) açıkladığı ve Belçika Federal Savcılığı tarafından PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı yargı sürecinin başlatılmasını önleyen karar kabul edilemez. Belçika Federal Savcılığı’nın PKK’nın terör örgütü niteliği konusunda sunduğu tüm kanıtlara rağmen alınan bu karar, mevcut haliyle, terör örgütlerine çok tehlikeli bir istismar alanı açmaktadır. Avrupa ülkesinden skandal PKK kararı! Bu karara karşı Belçika Yüksek Mahkemesi’ne gitme imkanı bulunmaktadır. Türkiye hukuk mücadelesini kararlılıkla takip edecektir. Müttefikimiz Belçika’nın terörle mücadele sorumluluğu çerçevesinde hareket etmesini ve PKK terör örgütüne karşı gereken adımları atmasını bekliyoruz.

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