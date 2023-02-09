Skandal iddia! Belediye personelleri deprem yardımlarını çaldı

Türkiye deprem felaketi için seferber olurken, Edirne'den vicdanları yaralayan bir haber geldi. Keşan Belediyesi'nden 4 kadın personelin, depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini çalarak evlerine götürdükleri iddia edildi. Açığa alınan personeller hakkında soruşturma başlatıldı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Olay gerçek ise derhal işlerine son verilecek. Bu işin affı yok. Böyle bir şeyi kimse affedemez. O 4 kişi, bizim elemanımız olamaz" dedi. İşte olayın detayları...

Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından binlerce kişiye ulaştırılmak üzere Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi'nce yardım kampanyası başlatıldı. Belediyenin çağrısı sonrası halk, elektrikli ısıtıcı, bot, atkı, bere, battaniye, çocuk maması, termal içlik, uyku tulumu, tüplü ısıtıcı, kazak, kışlık kıyafet, çorap ve çocuk bezi gibi ihtiyaçları Keşan Lisesi Kapalı Spor Salonu'na getirdi.

"Evlerine götürdüler" iddiası

Tasnif için görevlendirilen Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 4 kadın personel, iddiaya göre, bazı yardım malzemelerini çalarak evlerine götürdü. Olayın ortaya çıkmasının ardından 4 kişi, açığa alınırken, haklarında soruşturma başlatıldı.

"Bu işin affı yok"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Şu anda soruşturma aşamasındayız. Soruşturma doğrultusunda iş akitleri feshedilecek. Yarına kadar savunmaları istendi. Pazartesi günü de disiplin kurulu toplanacak. Olay gerçek ise derhal işlerine son verilecek. Bu işin affı yok. Böyle bir şeyi kimse affedemez. 539 çalışan personelimin hepsi yüreğini koymalı. O 4 kişi, bizim elemanımız olamaz. Bunu kabul edemiyoruz. İddialar ve tespitler var. Yapıldı gibi anlıyorum. Bilgiler bu yönde. Savcılığa da suç duyurusunda bulunacağız" dedi.