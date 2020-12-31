Skandal iddia! Bakan Yardımcısı Yavuz o tiyatro için yönetmelik değiştirdi

Tiyatrolardan sorumlu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'ye hakaretler savuran ve kendisini tiyatrocu olarak tanıtan bir dekorcu için birkaç saat içinde yönetmelik değiştirdiği iddia edildi.

Tiyatroculara destek olunacağı açıklanmıştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı pandemi sürecinde tiyatrolara destek olacağını açıklamıştı. Bunu fırsata çeviren bazı çevreler ise tiyatroyla alakası olmadığı halde tiyatro şirketleri açmıştı. Bu yüzden bakanlık tiyatrolara pandemi yardımından yararlanabilmeleri için 1 Mart 2020’den önce kurulmuş olma şartı getirmişti. Bu kararı da tiyatrolar ile birlikte tiyatro sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek almıştı.

Hakkında sürekli şikayet gelen Bakan Yardımcısı Yavuz

Sanat çevrelerinin Yeni Akit haber merkezine ulaşarak; 'Sağ görüşlü sanatçılara aşağılayıcı ve kibirli davranıyor, sol görüşlü sanatçıları destekliyor' diye şikayetlerde bulunduğu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un, bu sefer de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti'ye sürekli hakaret eden Kadıköy’de bir sözde tiyatrocu için yönetmelik değiştirdiği iddia edildi.

Açılış tarihi öne çekildi

İddiaya göre; Kadıköy’de faaliyet gösteren ve vergi levhası olmadığı için devlete vergi ödemeyen bir sözde tiyatrocu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 1 Mart 2020’den önce kurulmuş olma şartına takıldı. Tiyatro salonu Mayıs ayında açılan sözde tiyatrocu, bakanlığa başvuruda bulundu. Tiyatrolardan sorumlu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz bir gecede yönetmeliği değiştirerek pandemi desteğinden yararlanmak için gerekli olan açılış tarihi şartını 30 Temmuz 2020’den önce kurulmuş olmak şeklinde değiştirdi.

Kadıköy'de kaybetmişti

2019 seçimlerinde Ak Parti’nin Kadıköy Belediyesi Başkan adayı olan Yavuz, bir önceki seçime göre oyları düşürmüş, seçimi kazanamayınca da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.