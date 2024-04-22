Skandal iddia! Apple bazı ürünlerin üretimini durdurmak için hazırlanıyor... Planını kamuoyu ile paylaştı

Apple bilgilerini sızdırması ile bilinen Kosutami, paylaştığı bir X gönderisinde, Apple'ın FineWoven aksesuarlarının üretimini dayanıksız olması nedeniyle durdurduğunu açıkladı. Şirketin gelecekte premium aksesuarları için deri olmayan başka bir malzemeye geçeceği düşünülüyor.

Kosutami, daha önce, FineWoven aksesuarları hakkında doğru bilgiler paylaşmıştı. Apple'ın dokuma kumaş malzemeden yapılmış yeni Apple Watch kayışlarını ve bunlara uygun iPhone kılıflarını tanıtma planlarını bir ay öncesinden açıklamıştı. Kosutami ayrıca FineWoven aksesuarlarının ilk görüntülerini de resmi olarak duyuruldukları etkinlikten kısa bir süre önce ortaya çıkarmıştı.

Apple geçtiğimiz yılın eylül ayında deri aksesuar satışını durdurmuş ve bunların yerine şirketin yüzde 68 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş polyesterden yapılmış lüks ve dayanıklı mikro dokuma olarak tanımladığı daha çevre dostu "FineWoven" malzemesini kullanmaya başlamıştı.



Apple bilgilerini sızdırması ile bilinen Kosutami, paylaştığı bir X gönderisinde, Apple'ın FineWoven aksesuarlarının üretimini dayanıksız olması nedeniyle durdurduğunu açıkladı. Şirketin gelecekte premium aksesuarları için deri olmayan başka bir malzemeye geçeceği düşünülüyor.

Kosutami, daha önce, FineWoven aksesuarları hakkında doğru bilgiler paylaşmıştı. Apple'ın dokuma kumaş malzemeden yapılmış yeni Apple Watch kayışlarını ve bunlara uygun iPhone kılıflarını tanıtma planlarını bir ay öncesinden açıklamıştı. Kosutami ayrıca FineWoven aksesuarlarının ilk görüntülerini de resmi olarak duyuruldukları etkinlikten kısa bir süre önce ortaya çıkarmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Apple geçtiğimiz yılın eylül ayında deri aksesuar satışını durdurmuş ve bunların yerine şirketin yüzde 68 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş polyesterden yapılmış lüks ve dayanıklı mikro dokuma olarak tanımladığı daha çevre dostu "FineWoven" malzemesini kullanmaya başlamıştı.

REKLAM

Apple'ın bu ürüne geçmesinin nedeni sürdürülebilirlik olarak açıklanmıştı. Tüm deri ve silikon Apple aksesuarlarının üretiminin durdurulmasının, daha çevre dostu malzemelere geçiş için daha geniş bir hamlenin parçası olduğuna inanılıyordu. Ancak buna rağmen Apple'ın silikon kauçuk aksesuarları, deri muadillerine göre daha düşük karbon ayak izine sahip olsa da geri dönüştürülmüş herhangi bir malzemeden üretilmiyordu.

Bu malzemeden yapılan aksesuarlar, zayıf dayanıklılığı ve hayal kırıklığı yaratan kalitesi nedeniyle müşteriler tarafından tercih edilmedi. Apple, FineWoven aksesuarların üretimini durdurduysa, şirketin mevcut stoklarının belirgin bir şekilde azalmasının biraz zaman alacağını söylemek de yanlış olmayacaktır