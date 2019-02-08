Skandal iadede FETÖ parmağı mı?

Atatürk Havalimanı’ndan 16 Ocak’ta Türkiye’ye giriş yapmak isterken, havaalanı polisi tarafından kelepçelenerek ülkesi Mısır’a gönderilen idam mahkûmu Mohamed Abdelhafız Ahmed Hussein’in yaşadıkları kamuoyunda infiale yol açmıştı. Skandalın arkasında FETÖ parmağı olduğuna yönelik bulgular, olayın boyutunu değiştirdi. Olayla ilgili sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle açığa alınan polislerin şikâyeti üzerine, Hussein’in ters kelepçeyle uçak koltuğuna bağlanmış fotoğrafını sosyal medyada paylaşan havayolu çalışanı M.E.Ç’nin önce gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanması, bir gün sonra ise aynı mahkeme tarafından tahliye edilmesi FETÖ şüphesini güçlendirdi. Terör örgütünün, darbeci Sisi yönetimindeki Mısır’da çok güçlü olması da kafalardaki soru işaretlerini artırdı.

AV. Alparslan Bilindik: FETÖ entrikaları

Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul İl Başkanı Avukat Fethi Ahmet Alparslan, skandal iade olayının gelişim sürecine bakıldığında FETÖ şüphesinin akıllara geldiğini belirterek, “Bilindiği gibi FETÖ denilen ihanet şebekesi, uzun yıllardır Mısır’da yer edinmiş, Abdülfettah Es Sisi’nin darbeyle yönetimi ele geçirmesinin ardından bu ülkedeki gücünü daha da artırmıştır. Yaşadığımız olay da bilindik FETÖ entrikalarını akıllara getiriyor. Bu yüzden soruşturma sürecinde terör örgütünün mercek altına alınmasında yarar olduğu kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

AV. Doğan: FETÖ emareleri görülüyor

İdam mahkûmu Hussein’in ters kelepçeyle uçak koltuğuna bağlanmış fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak duyarlılık sergileyen havayolu çalışanının tutuklanıp serbest bırakılmasını Akit’e değerlendiren Avukat Muhammet Doğan ise “Olayın gelişimine bakıldığında, FETÖ emareleri görülüyor. Bu skandalın altından da FETÖ çıkarsa şaşırmam” dedi.

İnfiale yol açmıştı

Müslüman Kardeşler (İhvan) üyesi olan ve darbeci Sisi tarafından yönetilen Mısır’da idam cezasına çarptırılan Mohamed Abdelhafız Ahmed Hussein, 16 Ocak’ta Atatürk Havalimanı’ndan kelepçelenerek ülkesine gönderilmişti. M.E.Ç isimli havaalanı çalışanının çektiği iddia edilen ters kelepçeli fotoğraf, tepkiyi büyütürken, Hussein’in kelepçelenerek Mısır’a iade edilmesine öfkelenen binlerce kişi, yetkilileri eleştiri yağmuruna tutmuştu. Sisi yanlısı bazı gruplar ise memnuniyetlerini ifade ederek, Ahmed Hussein’in iadesini “Sisi hükümeti ile Türkiye arasında bir yakınlaşma işareti” olarak değerlendirmişti.