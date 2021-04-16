Skandal görüntülere tepki yağmıştı! O cani hakkında karar verildi

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde komşusuna iftar yemeğine giden 32 yaşındaki Galavizh Ayoubi Amirabad, yaklaşık 1 aydır eve gelmeyen eşi Z.Ç (36) tarafından komşularına ait evin bahçesinde öldüresiye darp edildi.

Görüntüleri kızı paylaştı, polis gözaltına aldı

Galavizh Ayoubi Amirabad darp edildiği görüntüler kızı tarafından sosyal medyada paylaşınca olayı gerçekleştiren Z.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

"Her zaman sarhoş geliyordu eve"

4 yıldır evli olduklarını dile getiren İran uyruklu kadın mimar Galavizh Ayoubi Amirabad, “Kocamla evlendikten sonra ara sıra tatsızlıklar ve şiddet oluyordu. Her zaman sarhoş geliyordu eve, bir kişi onu gerdiği zaman hemen bize yansıtıyordu. Bize vuruyor ve dövüyordu” dedi.

"Komşumuzun evindeyken dövdü beni"

Bir ay boyunca eşi Z.Ç’nin eve gelmediğini aktaran Galavizh Ayoubi Amirabad, ”Evden habersiz gitti, hatta bizim telefonlarımızı hep engelledi. Komşumuz bizi iftar için çağırdı. Bir aydan sonra komşuya iftara gittik. Komşumuzun kapısına geldi. Bir aydır neredesin dedim. Çoluk çocuğu aç ve sefil bıraktın neredesin diye sordum. Komşumuz hamile olduğu için evinde içinde değil gel dışarıda konuşalım dedim. Dışarıda onunla konuşmak isterken şiddete başladı. Bana vurmaya başladı, kafamı duvara vurdu daha sonra yere vurdu. Bana dedik ki, senin gibi bir köpeği öldürsem sadece 5 ay hapse gidiyorum dedi. Elim de kırıldı” diye konuştu.

"Kızımla beni tehdit tediyor, korkuyoruz"

Galavizh Ayoubi Amirabad, “Bizi tehdit ettiği için kızım ve ben çok korkuyoruz. Hayat garantimiz yok. Evimizin bahçesine mezar kazdı, seni gömüyorum. Sen yabancısın kimse seni bulamıyor. Kimse sen sormuyor, senin arkanda bir kişi yok dedi. Hep beni ve kızımı tehdit ediyor. Bizim evimiz bir bahçe içindedir. Biz çok korkuyoruz her zaman diyoruz ki bir korumamız olsaydı. İki tane tek kadınız nasıl kendimizi koruyabiliriz” diye konuştu.

"Benim yiyeceğim ceza 3-5 ay haberin olsun, seni yok edeceğim"

Saldırgan Z.Ç'nin videoda tekme ve tokat darbeleriyle saldırıp, yerde sürüdüğü eşine "Ben varya seni öldürsem de ceza yemem. Benim yiyeceğim ceza 3-5 ay haberin olsun. Her şeyi göze alıyorum ben. 5 sene de 10 sene de yatsam göze alıyorum. Seni yok edeceğim. Çek, çek yaklaştır, makyaj yap. Benim sabah, öğle, akşam ekmeğimi yediniz nankörler" diye bağırdığı görülüyor.

Adana Valiliği, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Tutuklandı

Açıklamada, “14 Nisan 2021 günü saat 17.55’te 155 Polis İhbar Hattı’na gelen ihbar üzerine emniyet güçlerimiz olay yerine intikal etmiş ve İran uyruklu müşteki şahıs olan G.A.A.’yı olay yerinden alıp tedavi için Adana Şehir Hastanesine götürmüşlerdir. İlgili şahıs gözaltına alınmıştır. Müşteki şahıs G.A.A. verdiği ifadede resmi nikâhlı eşi olan Z.Ç. ile tartıştıklarını ve eşinin kendisine hakaret edip darp ettiğini beyan etmiş eşinden davacı ve şikayetçi olmuştur. Bunun üzerine müşteki şahıs G.A.A. hakkında ‘önleyici tedbir kararı’ uygulanmıştır. 14 Nisan 2021 günü gözaltına alınan şüpheli şahıs Z.Ç. 15 Nisan 2021 günü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verdi.