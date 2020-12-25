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Dünya Skandal görüntüler... Sosyal medya ayağa kalktı! Çok var diye 540 tanesini katlettiler
Dünya

Skandal görüntüler... Sosyal medya ayağa kalktı! Çok var diye 540 tanesini katlettiler

Portekiz'de avcılar, iki günde 540 yabani hayvanı öldürdü. Yapılan katliama ilişkin sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ise hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:23:00 -
Skandal görüntüler... Sosyal medya ayağa kalktı! Çok var diye 540 tanesini katlettiler

Portekizli yetkililer, İspanyol avcıların ülkede 540 yabani hayvanı öldürmesine sert tepki gösterdi. Öte yandan söz konusu avın, Portekiz'in orta kesimindeki Torre de Bela av bölgesi yakınlarında bulunan Azambuja'da 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildiği öne sürüldü.

"İğrenç bir çevre suçu"

Portekiz Çevre Bakanı João Fernandes olayı "iğrenç bir çevre suçu" olarak tanımlayarak 16 İspanyol avcının cezalandırılması gerektiğini savundu.

Geyik popülasyonunun çoğunluğu katledildi

BBC Türkçe'de yer alan habere göre katliamı andıran olaya ilişkin fotoğraflar sosyal medyada da paylaşıldı. Bölgede hayvanların tekil olarak avlamaya izin verilse de, söz konusu olayda bölgedeki geyik popülasyonunun çoğunluğunun öldürüldüğü bildirildi. Yaklaşık 1100 hektarlık alanın çevresinin kapalı olduğu, öldürülen 540 hayvanın avcılardan kaçma şansının bulunmadığı belirtildi.

Tepkiler çığ gibi

Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hayvanları ayırt etmeden yapılan bu kıyımın, biyoçeşitlilik ve ekosisteme katkısı olabilecek bir pratik olan avcılıkla ilgisi yoktur" ifadeleri yer aldı. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sivil toplum örgütleri ve hayvan hakları savunucuları birbiri ardına açıklamalar yaparak olaya tepki gösterdi.

Torre de Bela av alanının yöneticileri hakkında da soruşturma başlatıldı.

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