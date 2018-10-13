0553 313 94 23

Skandal görüntü! Sürücüyü görenler inanamadı

İzmir'de alçılı ayağıyla araba kullanan sürücü bir yandan sigara içerken bir yandan da telefonla konuştu.

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:36
Skandal görüntü! Sürücüyü görenler inanamadı

İzmir'de, alçılı ayağıyla araba kullanan bir sürücü tüm trafik kurallarını ihlal etti. Sağ bacağı alçıda olan sürücü, araç kullanırken telefonla konuşmaktan ve sigara içmekten de vazgeçmedi. Yeni Asır'ın haberine göre; İkiçeşmelik Caddesi boyunca, kırık ayağını yan koltuğa uzatarak araç kullanan sürücü, Mezarlıkbaşı'nda araç kontrolü yapan polislerce fark edilmeden trafikte ilerlemeye devam etti.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 10:36
  1. İzmir
  2. alçılı şoför

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadın teröristten kan donduran itiraf: Bebeğini Avrupa'da satmak için...
    1. Kadın teröristten kan donduran itiraf:..
    2. Sürgündeki Suudi Prens’ten Cemal..
    3. Müthiş istatistik! Harun Tekin ilk..
    4. “Yakında 5G geliyor”
    5. Türkiye’den 28 ülkeye ‘yazılım’ ihracatı
    6. THY, hizmette “engel” tanımıyor
    7. İşte Arda-Berkay kavgasının görüntüleri
    8. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    9. Heyelan can aldı: En az 9 dağcı öldü
    10. Amerika'ya inat! Filistin'e dev destek
    11. Amerika muhalefetinden Cemal Kaşıkçı..
    12. Bakanlık açıkladı: Ödemeler artırıldı
    13. Tahliye, kâr satışı getirdi
    14. İmar barışında 4 milyar TL’lik gelir
    15. Skandal görüntü! Sürücüyü görenler..
    16. ABD Kaşıkçı olayına dahil oluyor.....
    17. AK Partili Jülide Sarıeroğlu'ndan..
    18. Kanada'dan Filistinlilere 62.5 milyon..
    19. İstanbul Kartal'da virajı alamayan TIR..
    20. Argela, teknoloji dünyasını..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?