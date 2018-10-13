Skandal görüntü! Sürücüyü görenler inanamadı
İzmir'de alçılı ayağıyla araba kullanan sürücü bir yandan sigara içerken bir yandan da telefonla konuştu.13 Ekim 2018 Cumartesi 10:36
İzmir'de, alçılı ayağıyla araba kullanan bir sürücü tüm trafik kurallarını ihlal etti. Sağ bacağı alçıda olan sürücü, araç kullanırken telefonla konuşmaktan ve sigara içmekten de vazgeçmedi. Yeni Asır'ın haberine göre; İkiçeşmelik Caddesi boyunca, kırık ayağını yan koltuğa uzatarak araç kullanan sürücü, Mezarlıkbaşı'nda araç kontrolü yapan polislerce fark edilmeden trafikte ilerlemeye devam etti.
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