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Skandal gezi: 7 yaşındaki miniklere 'cinsellik' bombardımanı!

Amerikan kolejlerinin kardeş okulu Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu'nun düzenlediği cinsel organların alenen teşhir edildiği müzeye gezi düzenledi. Skandal gezi sonrası korkan çocukların psikolojilerinin bozulduğu öğrenildi. Vatandaşların ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu konu hakkında soruşturma açmasını talep ettikleri öne sürüldü.

06 Ekim 2018 Cumartesi 00:13
Skandal gezi: 7 yaşındaki miniklere 'cinsellik' bombardımanı!

 yeniakit.com.tr  özel 

Amerikan kolejleriyle bilinen Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu'nda yaşanan bir rezalet gün yüzüne çıktı. 

7-8 yaşlarındaki çocukların cinselliği ön plana çıkaran çıplak heykellerin bulunduğu İzmir Arkeoloji Müzesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Çıplak heykellerin teşhir edildiği müzeye götürülen çocukların psikolojilerinin altüst olduğunu ve korktuğunu gören veliler okul yönetimine tepki gösterdi.

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Cinsel organlar alenen sergileniyor

Heykeller üzerindeki cinsel organların alenen sergilendiği bir müzeye gezi düzenleyen okul yönetiminin henüz çok küçük yaştaki çocukları götürmesi skandal olarak karşılandı.

Robert Koleji’nde sapkınlık

Çocukların bilinçaltına işlenen 'cinsellik' bombardımanına karşı MEB ne yapacak?

Son zamanlarda sıklıkla çocukların sistematik bir şekilde 'cinsellik' bombardımanına karşı Milli Eğitim Bakanlığı'nın nasıl bir adım atacağı merak konusu olurken veliler ise bu tür durumlara ağır yaptırımların uygulanmasını istedi.

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Uzmanlar: 7 yaşındaki çocuklar için çok sakıncalı

Pedogoglarını da tepkide bulunduğu öğrenilen sözkonusu rezil müze gezisine ünlü Psikatri Profesörü Sefa Saygılı da "7 yaşındaki çocuklar için çok sakıncalı" yorumunda bulundu.

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"Erken ergenlik dönemi yaşar ve çocuk psikolojik sorunlar yaşar"

Gelişim yaşındaki çocukların bu tür konularda psikolojik sorunlara neden olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Sefa Saygılı, "Onlar gelişimde olan çocuklar. Cinsel duyguları henüz uyanmamış. Eğer 7 yaşındaki çocuklar bu tür yerlere götürülürse konuya ilgi hasıl olur ve ergenlik belirtileri erken baş gösterir. Her şeyin bir yaşı var. O yaştan önce böyle konulara girilirse çocuklarda psikolojik sorunlar ortaya çıkar. Çocukların sağlıkları tehlikeye girebilir" dedi.

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"Dersleri ve gündelik yaşamlarını ihmal edebilirler"

Cinsellik konularının erken yaşta bilinçaltına işlenen çocukların gündelik yaşamda ve derslerinde sorunlar yaşayacağını ifade eden Prof. Dr. Saygılı, "Çocukların bu yaşta cinsellikle tanışması, bu konulara gereksiz ilgiye neden olabilir. Bu ilgi de dersleri ve günlük işlerini ihmal etmelerine sebep olabilir." ifadelerinde bulundu.

"18 yaş sınırı konulması boşa değil"

Dizi ve sinemalarda yaş sınırının gereksiz yere konulmadığını sözlerine ekleyen Psikiyatri Profesörü Saygılı, "Bu tür dizilere ve sinemalara 18 yaş sınırı konulması boşa değil." dedi.

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"Cinsel sapkınlıklar ortaya çıkabilir"

Bu tür konuların işlendiği çocuklarda cinsel sapkınlıkların da meydana gelme olasılığının arttığını belirten Saygılı "Çocuklarda çeşitli sapkınlar ve cinsel eğilimler de baş gösterebilir. O yüzden 7 yaşındaki çocuklarla cinsellik konularına girilmesi kesinlikle sakıncalıdır." ifadesiyle konunun önemine dikkat çekti.

yeniakit.com.tr

Eşcinsel sapkınlık dizilere yayılıyor

Eşcinsel sapkınların provokasyonuna Valilik 'dur' dedi!

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 00:13
  1. Prof. Dr. Sefa Saygılı
  2. Psikatri Profesörü Sefa Saygılı
  3. 'cinsellik' bombardımanı
  4. çıplak heykellerin bulunduğu müzeye gezi
  5. Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu
  6. Amerikan koleji
  7. sapkınlık

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