Skandal dizi Mucize Doktor’da beklenen gelişme! Final yapıyor

FOX TV’de ekranlara gelen ‘Mucize Doktor’ adlı dizide karısını aldatan koca üzerinden ‘aldatmak’ meşru bir şeymiş gibi gösterilen dizide ahlaksızlığın affedilmesi gereken normal bir davranışmış gibi sunulması sosyal medyada da tepkilere neden olmuştu. Bunun üzerine reytinglerde de tutunamayan dizi final kararı aldı.

Taner Ölmez, Sinem Ünsal ve Onur Tuna gibi isimlerin yer aldığı FOX TV dizisi Mucize Doktor, final yapacak. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mucize Doktor’un final tarihi açıklandı.

Mucize Doktor ne zaman final yapacak?

MF Yapım imzalı Mucize Doktor dizisi 27 Mayıs Perşembe akşamı 64. bölümünün ardından ekranlardan kaldırılacak edecek.