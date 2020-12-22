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Medya ‘Skandal’ diyerek paylaştılar! Zuhal Topal ile Sofrada programında akılalmaz olay
Medya

‘Skandal’ diyerek paylaştılar! Zuhal Topal ile Sofrada programında akılalmaz olay

Toplumun ahlak yapısını zedeleyen yapımların ekrana geldiği FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal ile Sofrada programında, sosyal medyanın gündemine oturan bir olay yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 12:24:00 -
‘Skandal’ diyerek paylaştılar! Zuhal Topal ile Sofrada programında akılalmaz olay

FOX TV’de yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada programının 500’üncü bölümünde akılalmaz bir olay vardı. Yayın öncesi pandemi kurallarına gösterdikleri özeni dakikalarca ballandıra ballandıra anlattılar. Ancak program başlayınca ekranda büyük bir skandal yaşandı. Yarışmacının önündeki tabağın altında bir böcek gezintiye çıkmıştı. “Herhangi bir program değil, yemek programında böyle bir şey nasıl olabilir?” diye donup kaldım. O stüdyoda bırakın pandemiyi, normal sağlık önlemleri bile alınmamış. Yazık! Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan bugünkü yazısında FOX TV’de yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada programında yaşanan skandalı kaleme aldı. İşte o yazı…

Telefonum çaldı, arayan GÜNAYDIN'da hem köşemin yer aldığı bölümü, hem de diğer sayfaların mizanpajını tasarlayan sayfa sekreteri arkadaşım Ramazan Ilgaz'dı... 'Abi, Zuhal Topal'ın yemek programındaki olayı gördün mü?' diye sorunca hemen yayını açtım. Açmaz olaydım... Fox Tv'de yayınlanan 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının ekrana gelen 500'üncü bölümünde akılalmaz bir skandala imza atıldı.

Ekip, yayın öncesi pandemi kurallarına gösterdikleri özeni ballandıra ballandıra anlattı ama yarışma programının çekildiği evde, yemek sunulurken tabağın altından böcek geçiyordu. Evet yanlış duymadınız, bir böcek, ana yemek servis tabağının altındaki runner'ın içinden çıkmış, gezinmiş ve yayında olduğunu anlar gibi yerine geri dönmüştü. İşin ilginç yanı ekip, bant çekimi olan programdaki akıl almaz bu rezaleti hiç fark etmeden yayına vermişti.

Bu yazıdan sonra ekip skandalı saklamak için görüntüyü kaldırırsa diye o anların görüntüsünü kaydettim. İsteyenlere e-mail olarak gönderebilirim... Yahu, ya o yarışmacı teyze tabağındaki etle birlikte böceği yeseydi ne olacaktı? Bir yemek programında böyle bir hata olabilir mi? Böyle sorumsuzluk bir yayıncılık anlayışı olabilir mi? Bırakın pandemiyi, normal hijyen önlemleri bile alınmamış orada!

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