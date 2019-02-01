Skandal! Demirtaş Nobel Barış Ödülü'ne önerildi
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Nobel Barış Ödülü'ne aday olarak önerildi.01 Şubat 2019 Cuma 23:10
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Nobel Barış Ödülü'ne aday olarak önerildi.
Demirtaş'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday olarak önerildiği belirtildi.
Demirtaş'ın kaleme aldığı Seher kitabının yayıncısı Emir Ali Türkmen'den edinilen bilgiye göre, İsveç Sosyal Demokratlar Partisi milletvekili Thomas Hammarberg, Selahattin Demirtaş'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday olarak önerdi.
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