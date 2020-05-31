Skandal çağrı! Şovmen Muharrem 'Cumhurbaşkanı' üzerinden prim yapmaya devam ediyor

Haber Global TV'de canlı yayındaki konuşmasının kesilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi programına bağlanılmasına tepki gösterip stüdyoyu terk eden Muharrem İnce'den yeni açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden prim yapma çabalarına devam eden İnce, yandaş Sözcü gazetesine verdiği röportajda skandal bir çağrıda bulundu.

"Bana yapılan şuna benziyor. Seni akşam bize misafirliğe çağırıyorum, sonra da seni bırakıp karşı komşuya gidiyorum. Beni davet ediyorsan, beni bekletip Erdoğan'ı veremezsin." diyen İnce, sözü kesilen ya da bekletilen tüm konukların canlı yayını terk ederek tepkisini dile getirmesi yönünde çağrı yaptı.

Ne olmuştu?

CHP'li Muharrem İnce, Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu "Neden" programının konuğu oldu. Kendisine yöneltilen ilk sorunun hemen ardından sözünün programın sunucusu Senem Toluay Ilgaz'ın sözünü kesip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi için Ayasofya'daki konuşmasına bağlanacaklarını söylemesi üzerine İnce tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının bitmesinin ardından stüdyoya dönülmesiyle İnce canlı yayını terk etti.