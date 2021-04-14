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Gündem Skandal bildiriyi hazırlamıştı... Akıl hocası bakın kim çıktı! "Darbe olmasa dış müdahale olacaktı"
Gündem

Skandal bildiriyi hazırlamıştı... Akıl hocası bakın kim çıktı! "Darbe olmasa dış müdahale olacaktı"

Emekli Tuğamiral Ergun Mengi, darbe imalı bildiriyi emekli Koramiral Işık Biren'in tavsiyesiyle yazdığını söyledi. Işık Biren 12 Eylül darbesini meşrulaştırmak için, askeri müdahale olmasa Türkiye'ye dış müdahale olacağını iddia ettiği açıklamasıyla tanınıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 14:19:00 -

Savcılık sorgularının ardından emekli Tuğamiral Ergun Mengi tutuklama; diğer emekli amiraller de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları istemiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Mengi’nin sevk yazısında, bildiriyi hazırlayıp taslak metin olarak “ADMEK-2” isimli WhatsApp grubunda yayınladığı ve yapılması istenilen değişiklikleri bildiri metnine ekleyerek metne son halini verdiği belirtildi.

Milliyet'in haberine göre, kamuoyunda Montrö Sözleşmesi’ne yönelik olumsuz algı oluşturabilecek gelişmeler nedeniyle denizci hassasiyeti kapsamında sözleşmenin önemine değinmek amacıyla bildiriyi hazırladığını savunan Mengi, “Bilgi notu hazırlamam yönünde sevdiğim komutanım olan Işık Biren tavsiyede bulundu. Bunun üzerine konusu sadece Montrö Sözleşmesi olan bir metin kaleme aldım” dedi.

Ardından emekli Amiral Feyyaz Öğütçü tarafından da bir taslak metin oluşturulduğunu kaydeden Mengi, “Bu metne de yine WhatsApp grubunda girdiler, çıktılar oldu. İlk Montrö konusunda taslağı ben hazırladığım için ikinci hazırlanan bu metin üzerime kaldı. Başka bir deyişle; bu metnin de daktilo memurluğu benim görevim gibi oldu” ifadelerini kullandı.

İkinci metinde ‘Sarıklı Amiral’ haberleri ile ilgili hassasiyeti dile getiren bir paragraf bulunduğunu ifade eden Mengi, “Bu paragrafta belirtilen ifadeler bana ait olmayan, grupta tartışılıp nihai hali verilen ifadelerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız da gerek Montrö Sözleşmesi, gerekse Sarıklı Amiral haberleri ile ilgili olarak bizimle aynı yönde endişesini dile getirmiştir. Yayımlamış olduğumuz dokümanda herhangi bir suç unsuru bulunmamaktadır” dedi.

12 Eylül'ü meşrulaştırıyor

Mengi'nin tavsiye aldığını söylediği Işık Biren, daha önce yaptığı açıklamalarda 12 Eylül darbesini meşrulaştırmaya çalışmıştı. Biren, "12 Eylül olmasaydı 13, 14 Eylül olurdu. Bizimki değil, başka türlü müdahaleler olurdu. 1979'da Afganistan, 1980'de Türkiye var. Hedef alınmıştır bunlar. Bunlar sızma stratejilerinin temeli. Adam PKK'yı neden eğitiyor kardeşim?" demişti.

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