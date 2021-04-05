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Gündem Skandal bildiri için 81 ilde harekete geçildi
Gündem

Skandal bildiri için 81 ilde harekete geçildi

104 emekli amiralin gece yarısı yayınladığı darbe imalı bildiri için 81 ilde harekete geçildi. Türkiye'nin tüm illerinde 910 dernek, 408 vakıf, 27 üniversite, 114 oda, 550 sendika, 46 federasyon amirallerin bildirisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 16:44:00 -
Skandal bildiri için 81 ilde harekete geçildi

81 ilde 910 dernek, 408 vakıf, 27 üniversite, 114 oda, 550 sendika, 46 federasyon, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Neler yaşanmıştı?

Bazı emekli amiraller, Montrö Sözleşmesi üzerinden siyasete ayar vermek için bildiri yayımladı. Darbe imalı bildiriye birçok kurum ve siyasetçi tepki gösterdi.

Darbe iması

Emekli amirallerin imzası olan bildiride, "Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" açıklaması darbe iması olarak dikkat çekti.

10 gözaltı

Dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiriyle ilgili re'sen soruşturma başlattı. Bu sabah da bildiride imzası olan emekli amirallerden 10'u gözaltına alındı.

Amirallere sorulacak sorular

Emekli amirallere, bildirinin hazırlanma sürecinden, yayınlanan son içeriğinden, yayınlanacağı tarih ve saatten haberdar olup, olmadıklarının sorulacağı öğrenildi. Güvenlik kaynakları: Darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman hakları ve koruma hakları iptal edildi.

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Yorumlar

Leventbay

Bence cok yanlis islere gidiyor  
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son dakika

Troller işbaşında Emekli büyuk elçilerde aynı açiklamayi yaptı o zaman nerdeydiler.
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