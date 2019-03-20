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Skandal belgelendi! İşte CHP listesindeki terör bağlantılı 27 isim

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi İzmir'de CHP'nin belediye meclis üyesi listelerinde PKK ve diğer terör örgütleriyle geçmişte bağlantısı olan 27 kişi ortaya çıktı.

20 Mart 2019 Çarşamba 18:54
Skandal belgelendi! İşte CHP listesindeki terör bağlantılı 27 isim

İzmir'de CHP listelerinde PKK ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı çok sayıda meclis üyesi adayın olduğuna yönelik duyumlar almaları üzerine araştırma yaptıklarını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ isim vermemiş fakat listede 27 kişi olduğunu açıklamıştı.

PKK’nın dağ kadrosunda yer alan isim de listede

Hamza Dağ’ın bahsettiği 27 kişilik liste ortaya çıktı.

Listede PKK ve diğer terör örgütleri sempatizanı bir çok isim yer alırken, terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna katılan ve yıllarca dağda faaliyet gösteren ve daha sonrasında teslim olan bir kişinin de listede olması dikkat çekti.

İşte CHP'nin skandal listesi...

1-O.U.

HADEP içerisinde aktif olarak siyaset yapmış ve PKK faaliyetlerinde bulunduğu için tutuklanan bir kişi

2-R.K.

Oğlu terör örgütüne üye olan, kundaklama eyleminde bulunan ve bildiri dağıtan bir kişi

3-Y.T

Kardeşi MLKP terör örgütünün eylemlerine katılan bir kişi.

4-G.G.

THKP/C gençlik yapılanmasında yer alan ve yasadışı eylemlere katılan bir kişi

5-M.E.

Kardeşi PKK terör örgütüne yönelik yardım ve yataklık suçundan adli işlem gören bir kişi

6-7- Ç.Ç, M.K.

PKK/KCK ile ilişkisi bulunan ve maddi destek sağlayan iki kişi

8-F.G

Oğlu terör örgütünün gençlik yapılanmasında bulunan ve yasa dışı eylemlere katılan bir kişi

9-N.E.

TKP/Kıvılcım terör örgütünün eylemlerine katılan bir kişi

10-A.Ç

Kendisi PKK eylemlerine katılan ve bir kardeşi de sosyal medyada PKK propagandası yapmaktan hakkında işlem yapılan bir kişi

11- C.K

Kendisi terör örgütü DHKP/C’nin eylemlerine katılan ve kardeşi PKK terör örgütü ile ilişkisi bulunan bir kişi

12- A.K

PKK’nın eylemlerine katılan bir kişi

13- S.A.

HDP eski ilçe eş-başkanlığı yapmış bir kişi

14- H.M.

DHKP/C ile ilişkisi bulunan bir kişi

15-M.Ş.D

Askerimizle girmiş olduğu çatışmada öldürülen PKK’lı için taziye organize eden bir kişi. Bu kişinin kardeşi kırsal alanda girilen çatışmada Mehmetçiğimiz tarafından öldürüldüğü, diğer kardeşlerinin de PKK faaliyetlerine katıldığı ve terör örgütü sempatizanı olduğu bilinmektedir.

16-İ.Y

Kardeşi terör örgütü faaliyetlerinden dolayı adli işlem görmüş bir kişi

17-S.B

Kendisi ve eşi PKK/KCK terör örgütü ile ilişkisi bulunan ve bundan dolayı hapis yatan bir kişi

18-D.K

Çocukları MKP terör örgütü faaliyetlerine katılan bir kişi

19- Y.C.

Terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna katılan ve yıllarca dağda faaliyet gösteren ve daha sonrasında teslim olan bir kişi

20-R.K.

PKK terör örgütünün düzenlediği etkinliklere katılan, sempatizan olan bir kişi

21-A. A

Çocukları MLKP terör örgütünün eylemlerine katılan bir kişi

22-M.M.

PKK terör örgütüne yardım ve yataklıkta bulunan bir kişi

23-E.U.

PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasının eylemlerine katılan bir kişi

24- Z.K

DHKP/C sempatizanı olan ve yasadışı eylemlere katılan bir kişi

25-E.B

PKK ile ilişkili yapılan eylem ve etkinliklere katılan bir kişi

26-E.Ö

Babası MLKP terör örgütü ile ilişkili yapılarda faaliyet gösteren bir kişi

27-S.B.

MLKP eylemlerine katılan bir kişi

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:54
  1. İzmir
  2. MLKP
  3. PKK
  4. DHKP/C
  5. MKP
  6. HDP
  7. TKP/Kıvılcım
  8. HADEP
  9. Hamza Dağ
  10. AK Parti
  11. CHP

YORUM YAZ

  • YorumcuYorumcu7 dk önce
    ERDOĞAN OLMASA BAZILARI İHANETE NASIL SAHİP ÇIKACAK?BEKA SORUNU inanın yok ama israil ve yunan girite Ankaradan bile kalkan uçakları anında gören radar koyuyor. BEKA SORUNU yok ama abd polonya ve bulgaristana 80 tank ve hapaçilerle beraber 10 bin asker yığdı inanın bizle alakası yok. BEKA SORUNU yok lakin güneyimize direk kuzey suriyeye 4 bin tır silah yığıldı. BEKA SORUNU yok Türkiyedeki muhalif cephenin gerçekten pkk ya yardım ettiği tescilli 53 belediye başkan adayı bu seçimde aday...Yok böyle bir sorun zelandalı adam bile tüfeğine Türkü ve manifestoya Erdoğanı koyuyor. ERDOĞAN nefreti yada inşa edilmiş Erdoğan nefreti Müslüman Türklere ihanet edebilmenin bir aracı mı yoksa? BEKA SORUNU yok ama 15 temmuz yaşandı. Belediyelere en adi en Türk düsmanı en hilekar en pkklı hatta en islam düşmanı adayı alıp temizlemenin ve muhalif kanada oy verirken kendini haklı göstermenin en kral yolu Erdoğan nefreti...Sen nelere kadirmişsin be Erdoğan nefreti...Nekadar da benziyorsun Abdülhamit nefretiyle Osmanlıyı yıkma düşüncesini gizleyenlere...
  • hasanhasan12 dk önce
    CHPKK Ulusal guvenlik meselesidir ve acilen kapatılmalıdır.Kılıcdaryan da memleketi erivana surgune gonderilmelidir.
  • emin sayanemin sayan21 dk önce
    o süper bir tespit. chp derhal kapatılmalı.. terör bağlantısı ne demek. en büyük suç... derhal savcılar haraketi geçmeli. chp devamlı olarak kapatılmalı. dsp yeniden canlanmalı.

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