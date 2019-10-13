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Skandal açıklamaların nedeni anlaşıldı! Mustafa Akıncı’nın karısı ABD’ye çalışıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Suriye’nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal sözleri gündemdeki yerini korurken, Akıncı'nın karısı Meral Akıncı’nın ABD’ye çalıştığı ortaya çıktı.

13 Ekim 2019 Pazar 15:33
Skandal açıklamaların nedeni anlaşıldı! Mustafa Akıncı’nın karısı ABD’ye çalışıyor

 yeniakit.com.tr 

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyini işgal eden ABD destekli terör örgütü YPG’ye yönelik Barış Pınarı Harekatı başlattı. Türkiye’nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu kırmak ve bölgeye huzur getirmek amacıyla başlayan operasyon sonrası başta terör sevici ABD ve Batılı siyasetçilerden tepki gelirken bu isimlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da eklenmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Akıncı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" gibi ihanet dolu sözler sarf etti.

Karısı Meral Akıncı ABD’ye hizmet ediyor

Akıncı’nın ABD destekli terör örgütü YPG’yi masum gösterme çabası bir tarafta dururken, eşi Meral Akıncı’nın ABD ile olan ilişkileri de gün yüzüne çıktı. Lise eğitimini Amerikan Field Servisi’nden kendisine bağlanan burs ile tamamlayan Meral Akıncı, kendisine bağlanan bir diğer burs olan Kennedy Bursu ile de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde eğitim gördü. ABD’nin desteğini hiç esirgemediği Meral Akıncı’nın eşi Mustafa Akıncı, ise şimdilerde ABD- YPG ortaklığına sahip çıkarak, adeta diyet ödüyor.

Cinsiyet eşitliği skandalında da adı geçti

ABD desteğiyle okulu bitirdikten sonra KKTC’de Kadından Yaşama Destek Derneği adıyla bir dernek kuran Meral Akıncı, aileyi yok etme ve toplumun altına dinamit yerleştirme projesi olarak bilinen ‘Cinsiyet Eşitliği’ alanında yaptığı çalışmalarla da hatırlanıyor.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 15:33
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Mustafa Akıncı
  3. Meral Akıncı
  4. Barış Pınarı Harekatı

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