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Gündem

Skandal! 'ABD'ye ait savaş gemisi Bizans bayrağı çekti'

Yunanistan'ın Dedeağaç kentine demirleyen ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin grandi direğine Yunanistan ve Bizans bayrağı çektiği ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 17:29:00 - 2020-07-22 17:33:20
Skandal! 'ABD'ye ait savaş gemisi Bizans bayrağı çekti'

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde demirleyen ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin grandi direğine Bizans bayrağı çektiği iddia edildi.

ABD donanması, Türkiye sınırına yaklaşık 60 km uzaklıkta bulunan Dedeağaç'taki askeri varlığını uzun süredir arttırıyordu.

ABD'li Diplomat Gregory Pfleger, geçtiğimiz günlerde Dedeağaç'ın stratejik bir liman olduğunu vurgulayarak, Yunanistan'ın ABD ordusunun bölgedeki etkinliğine katkılar sunduğunu söylemişti.

NAVTEX ilanı, Yunanistan'da paniğe neden oldu

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında, Türkiye'nin Meis adası çevresinde "denizcilik uyarı notu" olarak bilinen NAVTEX ilan etmesi Yunanistan'da paniğe neden oldu.

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Yorumlar

Rabia Zafer

Biz O Bayrakları İndirmesini Çok İyi Biliriz. Hiç Şüphesiz ki. Topunuz Gelin, Toptan Yok Edelim Şerefsizler.
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Mesut Sarp

Bu darbeci Amerikanın yaptıgı skandal filan degil ....luktur
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