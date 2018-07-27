Şizofreni hastasının boşaması geçerli midir? Kadın böyle bir eşten boşanabilir mi?

Bu durumda olmayan boşamalar geçerli değildir. Olayları tam olarak algılayamayan, kendi hayal dünyasında yaşayan, tasarruflarının ne anlama geldiği ve ne tür sonuçlar doğuracağının bilincinde olmayan şizofreni hastasının boşaması geçerli değildir.

Böyle bir hastanın eşi mahkemeye başvurarak boşanma talebinde bulunabilir. Mahkeme yoluyla boşanan, dinen de boşanmış sayılır (Serahsî, el-Mebsût, V, 97; İbnü’l-Hümâm, Feth, IV, 273-274; İbn Kudâme, el-Muğnî, X, 55-56, 62).