Sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristler öldürüldü
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Suriye'nin Rasulayn ilçesine sızma girişiminde bulunan YPG/PKK mensubu 4 terörist Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından etkisiz hale getirildi.
PKK/YPG'li teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezinin güneyinde yer alan İnak el-Hava köyü yakınlarında Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin bulunduğu cephe hatlarına sızmak istedi. Sızmayı fark eden SMO askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler arasında çatışma yaşandı.
Çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat'ın doğusunda eylemlerini sürdüren terör örgütü mensupları, zaman zaman Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerine sızma girişiminde bulunuyor.
Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn bölgesi terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılmıştı.