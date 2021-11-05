Bakan Pakdemirli, tarım sektörünün durumunu, Bakanlığın bir yıllık çalışmalarını ve gelecek dönem stratejilerini değerlendirmek üzere 81 il müdürüyle çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Stratejik hamleler yapılacak

Pakdemirli, il müdürlerine hitaben yaptığı konuşmada, gelecek dönemde iklim değişikliğinin etkilerinin daha fazla hissedileceğini belirterek, “Çiftçilik, üreticilik, yetiştiricilik yapmanın risklerini, kazanımlarını öncelikle bizim doğru değerlendirmemiz, vatandaşımızı da doğru yönlendirmemiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu. Bakan Pakdemirli, bütçe ve istatistiki veri, bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve kontrol, Ar-Ge ve kırsal kalkınma başlıklarında gelecekte öne çıkacak stratejik adımlara da değinerek, tüm bu adımların sahadan yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Personel sahaya çıkıyor

İşçiden mühendise tüm personelin sahada olacağını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: “Bugün sahada olacağız, yarın bugünden daha çok sahada olacağız. Görevimizin gereği de budur, çiftçimizin bizden beklentisi de budur. Altını çizerek söylüyorum, bizim işimiz saha, gücümüz saha. Sizleri masada değil, tarlada görmek istiyorum. Ekim-dikim faaliyetlerinin sürdürülmesi ve çiftçimizin motivasyonunu sağlamak en asli vazifemizdir.”