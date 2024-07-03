Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken “Esra” adlı paylaşımcı,

Avusturya’da Bozkur işaretinin yasaklandığını protesto etmek amacıyla bozkurt işareti yapan Merih Demiral’e tepki gösterenler için şöyle dedi;

“Dün bizim aslanlar neler yaptı gördünüz mü? Şuradan neyi çıkartıyoruz. Demek ki “Ne mutlu Türküm diyene” diye slogan atanlar gerçekte Türk değilmiş. Sevgili Merih Demirel’in gol sevinci sonrası yapmış olduğu bozkurt ifadesi herkese batmış. Hayırdır! Siz Türk değil misiniz? Daha çok gurur duymanız gerekirken… Hayırdır! Yok birisi yazmış ki ‘Bu işareti gördükten sonra bu milli takımı desteklemek zorunda kalıyoruz. Bu belliydi kardeşim. Siz zaten Türk olamazsınız. Sizler içimize sızmış Siyonistlersiniz. Kim dedi siz Türk’sünüz ya! Ölümüne Türküz. Yüreğiniz varsa siz de çıkın söyleyin.” Video kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından izlendi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO