  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Sizler içimize sızmış Siyonistlersiniz
Sosyal Medya

Sizler içimize sızmış Siyonistlersiniz

Yeniakit Publisher
2024-07-03 10:53:00 -

‘Esra’ adlı sosyal medya kullanıcısı yine yaptı yapacağını. Milli takımda gol sevincini yaşayarak bozkurt işareti yapan futbolcu Merih Demiral’e tepki gösterenlere böyle tepki göstererek “Siz zaten Türk olamazsınız. Sizler içimize sızmış Siyonistlersiniz.” Dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken “Esra” adlı paylaşımcı,

Avusturya’da Bozkur işaretinin yasaklandığını protesto etmek amacıyla bozkurt işareti yapan Merih Demiral’e tepki gösterenler için şöyle dedi;

“Dün bizim aslanlar neler yaptı gördünüz mü? Şuradan neyi çıkartıyoruz. Demek ki “Ne mutlu Türküm diyene” diye slogan atanlar gerçekte Türk değilmiş. Sevgili Merih Demirel’in gol sevinci sonrası yapmış olduğu bozkurt ifadesi herkese batmış. Hayırdır! Siz Türk değil misiniz? Daha çok gurur duymanız gerekirken… Hayırdır! Yok birisi yazmış ki ‘Bu işareti gördükten sonra bu milli takımı desteklemek zorunda kalıyoruz. Bu belliydi kardeşim. Siz zaten Türk olamazsınız. Sizler içimize sızmış Siyonistlersiniz. Kim dedi siz Türk’sünüz ya! Ölümüne Türküz. Yüreğiniz varsa siz de çıkın söyleyin.” Video kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından izlendi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Ülkemde Suriyeli görmek istemiyorum" diyenler daha neyi bekliyorsunuz? Esra sordu yine soracağını
“Ülkemde Suriyeli görmek istemiyorum” diyenler daha neyi bekliyorsunuz? Esra sordu yine soracağını

Sosyal Medya

“Ülkemde Suriyeli görmek istemiyorum” diyenler daha neyi bekliyorsunuz? Esra sordu yine soracağını

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23