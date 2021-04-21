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Gündem Sizinki soru da onlarınki boru mu Sözcü?
Gündem

Sizinki soru da onlarınki boru mu Sözcü?

CHP'nin "128 milyar dolar nerede?" provokasyonuna çanak tutan Sözcü gazetesi, Ağrı'da asılan CHP'deki taciz ve tecavüz rezaletini gözler önüne seren afişlerden hazımsız oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 13:20:00 - 2021-04-21 13:52:02
Sizinki soru da onlarınki boru mu Sözcü?

 yeniakit.com.tr 

Parti içerisindeki taciz ve tecavüz vakalarına sessiz kalarak üzerine örtmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu idaresindeki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çareyi yine bir yalanda buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetine akıllarınca zarar vermek isteyen CHP ve partizanları son günlerde "128 milyar dolar nerede?" provokasyonuna başladı.

Yalandan öteye geçmeyen söz konusu provokasyonla Türkiye'ye olan güven sarsılmak istendi. Bu yalana Türkiye'ye karşı algı operasyonlarıyla bilinen sözde gazeteler ve medya kuruluşları da çanak tuttu. Bunların başını ise Sözcü gazetesi çekti. 

"128 milyar dolar nerede?" şeklindeki provokatif afişler için "soru sormak da suç" gibi başlıklar atan Sözcü, Ağrı'da asılan CHP'deki taciz ve tecavüz rezaletini gözler önüne seren afişlerden hazımsız oldu.

"Sizinki soru da onların ki boru mu Sözcü?"

Sözcü'nün bu ikiyüzlü tavrına vatandaşlar, "Sizinki soru da onların ki boru mu Sözcü?" şeklinde tepki gösterdi.

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Yorumlar

Ömer

Allah aşkına İnsanda biraz vicdan Biraz ağlak biraz Allah korkusu olur  
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Boşnak

Sözcü otur,sıfır.
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