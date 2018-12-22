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Sizin dişiniz geç çıkmışsa onunki de geç çıkabilir

Bebeğin ilk dişi, çoğu ana baba için heyecan ve sevinç kaynağıdır.

22 Aralık 2018 Cumartesi 12:17
Sizin dişiniz geç çıkmışsa onunki de geç çıkabilir

Diş çıkarmak, bebeğin ilk yıldaki gelişiminin önemli bir aşamasıdır. Ancak diş çıkarma deneyimi bazıları için uzun ve yıpratıcı bir süreç olabildiği gibi, bazılarında bir gecede biten bir şey olabilir. Bazen dişetinde şişlik ya da keskinleşmiş bir kenar haftalar, hatta aylar öncesinden dişin habercisidir bazen de hiçbir ipucu bulunmayabilir.

Bebekler ilk dişlerini genellikle altıncı ve sekizinci aylar arasında çıkarırlar, ancak üç ay gibi erken ya da on beş ay gibi gecikmiş bir sürede çıkaranlar da vardır.

İlk iki yıl boyunca bir bebeğin on dokuz diş daha çıkarması beklenir. Üç yaş dolduğunda genellikle dişler tamamlanmıştır.

Halk arasında, erken diş çıkarmanın akıl belirtisi olacağı, geç diş çıkarmanın ise ileride öğrenme problemlerine yol açacağı konusundaki söylentinin aslı astarı yoktur. Diş çıkarmak kalıtsal faktörlere de bağlı olduğundan siz ya da eşiniz ilk dişlerinizi geç çıkardıysanız, bebeğiniz de aynı şeyi yapabilir.

Diş çıkarma belirtileri diş, dişetini yarıp 0,5 cm’lik çıkışını yapmadan en az üç ay önce başlar. Salya artışı, hafif ateş, ağlama, rahatsız uyku, huzursuzluk, ishal, burun tıkanıklığı, yüzde veya bez bölgesinde pişik, kulakları çekmek ve eller dahil olmak üzere her şeyi çiğneme isteği olabilir.

Bazı ana babalar, üç aylık bebeklerin salyasının aktığını gördüklerinde bunun diş çıkarma işareti olduğunu düşünürler. Diş çıkarmanın, salya salgılanmasını artırdığı doğru olsa da, bebeklerin zaten tümü bu aylarda tükürük bezlerinin harekete geçmesiyle salyalarını tutamamaya başlarlar. Salya, çene ve ağız çevresindeki deride kızarıklık ve tahrişe neden olabilir. Bu durumda düzenli olarak yumuşak bir bezle yüz silinmeli ve kuruyan cilde nemlendirici krem sürülmelidir.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 12:17
  1. diş çıkarma
  2. bebek gelişimi

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