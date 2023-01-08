'Sizin cumhurbaşkanı olmanız lazım' O sırada İmamoğlu'nun hali dikkat çekti
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Sizin cumhurbaşkanı olmanız lazım' diye seslenince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bakışı dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediyesi’nin görev süresinde yaptığı çalışmaların tanıtıldığı ‘Esenyurt Buluşması’na katıldı.
‘Esenyurt Buluşması’na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
Etkinlikte konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Sizin cumhurbaşkanı olmanız lazım" diye seslendi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise alkışlarken ve ayağa kalkarken yüzündeki ifade dikkat çekti.
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