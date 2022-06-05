Sizin başka işiniz gücünüz yok mu yahu? Bi bitmediniz gitti

Kendilerinden bahsettirip gündem olmak için her yolu deneyen sosyal medya kullanıcıları, bu defa benzin zamlarını akıllarınca ti'ye aldı. Fikir üretmeyip kısa yoldan şöhret olmak isteyen ve başında da başörtüsü olan bir sosyal medya kullanıcısı, arabasının içinde çektiği videoyu "Arkadaşlar arabaya 50 liralık benzin aldım. Arabadan çıkan sese bakın. Arabayı çalıştırınca nasıl bir ses çıkıyor?" sözleriyle paylaştı. Arabayı çalıştırmasının ardından kahkaha efektini montajlayıp paylaşan söz konusu kadının videosu "Sizin başka işiniz gücünüz yok mu" dedirtti.