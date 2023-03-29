Sizi gidi algıcı samimiyetsizler sizi! İşleri güçleri dolap çevirmek

Millet İttifakı için "Laf çok, ama icraat yok... Üstelik ortaya konulan icraat söylenenlerin tam tersi" ifadelerini kullanan Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, muhalefetin algı operasyonlarını tek tek sıraladı.

"Ezkaza seçildiler diyelim. Ne olacak, ne yapacaklar? Hangi sözlerini uygulayacak, hangisini kaldırıp bir kenara atacaklar? Yok ki ne yapacaklarının, neyin ne olacağının bir garantisi! Bir tek 'Erdoğan gidecek' sözleri gerçekleşecek. Gidişata, izledikleri yola ve verdikleri fotoğrafa bakılırsa, ardından da belirsizliklerle dolu bir kaos dönemini kucağımızda bulacağız hep birlikte" diyen Pazarcı, şunları kaydetti:

"Ne oldu Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme? Nereye gitti ve kayboldu? Bir ara sabah aksam bunu söylüyorlardı. Şimdi ağzına alıp dillendiren de kalmadı. Evrildi, çevrildi, Güçlendirilmiş Kılıçdaroğlu Modeline dönüştü.

Artık Altılı Masa'nın tek ağası var...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu alayını esir aldı. Şimdi tek karar verici olarak ortalıkta dolaşıyor. HDP ile masaya oturup pazarlık bile yapabiliyor.

Nerede Meral Akşener?

Hani Cumhurbaşkanlığı sembolik bir makam olacaktı ve kendisi de Başbakanlık koltuğuna oturacaktı? Geçti, gitti, bitti. Artık televizyonlarda milyonların gözü önünde "Ben milletvekili adayı olmayacağım" diyor. Kılıçdaroğlu'nun dizinin dibinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını herkese ilan ediyor.

Peki, soran ve sorgulayan, "Nereye gitti övgüler düzdüğünüz Parlamenter Sistem?" diyen var mı? O da yok.

Nasıl olsa günlük yaşayan, sorup sorgulamayan bir kitleleri var. Ne derlerse alkışlıyorlar...

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Ya Kılıçdaroğlu'na ne demeli?..

Hani Partili Cumhurbaşkanı olmazdı? Hani bir cumhurbaşkanının parti rozetini fırlatıp atması gerekirdi?

O laflar da geride kaldı. Söylendi ve gitti. Altılı Masa'ya kendini onaylattıktan sonra Partili Cumhurbaşkanı Adayı olarak geziyor ortalıkta. Seçilirse CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmeyeceğini söylüyor zaten destekçileri.

O da bitti, o da gitti...

Küçük paydaşlardan Ahmet Davutoğlu da bir dönem "Doğal Cumhurbaşkanı Adayı" idi. İddiaları bulunduğunu, bu iddiaları gerçekleştirmek için parti genel başkanı olarak Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu bana bizzat kendi söyledi. Pek çok basın mensubu da duydu. Yazıldı, çizildi...

Peki, ne oldu? Şimdi birkaç milletvekilliğine razı oldu. "Adayımız" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun peşinde dolaşıyor...

Ali Babacan'ın da yok ondan bir farkı.

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Hani toparlayıcı olacaklardı? Hani toplumun bütün kesimlerini kucaklayacaklardı? Bu gerekçe ile "helalleşme" çağrılarını kim yaptı?

Ama bu da olmadı...

Yeniden Refah Partisi seçmenini "kadın düşmanı" ilan ettiler. Temel Karamollaoğlu, hocasının oğlu Fatih Erbakan'a söylemediğini koymadı, yerden yere vurdu. HÜDAPAR'a ise 20-25 yıl önceki Hizbullah üzerinden saldırıyorlar. Buna karşılık, halen askerimize kurşun sıkan, Türkiye Cumhuriyeti'ne savaş ilan etmiş olan PKK'nın siyasi uzantısına tek laf edemiyorlar.

Nereye gitti Atatürkçülük? Ne oldu Kuvayı Milliye ruhuna? Nereye kayboldu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerleri?

Laf çok, ama icraat yok...

Üstelik ortaya konulan icraat söylenenlerin tam tersi!

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Algı operasyonları ile dolu ucuz bir tiyatro oynanıyor aslında hepimizin gözleri önünde. Doğal olarak da Ziya Paşa'nın "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz" sözleri geliyor hepimizin aklına.

Ezkaza seçildiler diyelim. Ne olacak, ne yapacaklar? Hangi sözlerini uygulayacak, hangisini kaldırıp bir kenara atacaklar?

Yok ki ne yapacaklarının, neyin ne olacağının bir garantisi! Bir tek "Erdoğan gidecek" sözleri gerçekleşecek. Gidişata, izledikleri yola ve verdikleri fotoğrafa bakılırsa, ardından da belirsizliklerle dolu bir kaos dönemini kucağımızda bulacağız hep birlikte."