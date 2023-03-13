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Medya Sizi bize sayıyla mı veriyorlar yahu! Hakikaten şaka gibi
Medya

Sizi bize sayıyla mı veriyorlar yahu! Hakikaten şaka gibi

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Ülkem Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Zafer Partisi'nin oluşturduğu Ata İttifakı'nı fena ti'ye aldı. "Kimlerdir bunlar yahu?" diye soran Ardıç, "Bunları haber olarak ciddi ciddi yazan gazeteler hiç olmazsa bu sıkıntılı günlerde yüreğimizi ısıtıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 10:11:00 -
Sizi bize sayıyla mı veriyorlar yahu! Hakikaten şaka gibi

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Ülkem Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Zafer Partisi'nin oluşturduğu Ata İttifakı'nı fena ti'ye aldı. "Kimlerdir bunlar yahu?" diye soran Ardıç, "Bunları haber olarak ciddi ciddi yazan gazeteler hiç olmazsa bu sıkıntılı günlerde yüreğimizi ısıtıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ardıç, şunları kaydetti:

"(...) Biz de bayılırız gereksiz muhabbete.

Ata İttifakı varmış... Bunlar Atatürkçü oluyorlarmış...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kimlermiş onlar? Ülkem Partisi... Türkiye İttifakı Partisi... Zafer Partisi...

Kimlerdir bunlar yahu?

Cumhurbaşkanı adayları da var: Sinan Oğan.

Yüz bin imza toplayıp aday olmak sorun değilmiş, "coşkulu bir törenle" kamuoyuna açıklayacaklarmış.

Bunlar yüzde 30'luk bir kitleyi temsil ediyorlarmış ve de Atatürkçü oluyorlarmış.

Hafife alınıyorlarmış ama seçimin "belirleyicisi" olacaklarmış.

Bir de Doğru Parti var...

Yakın zamana kadar bu ekipten görünüyormuş ama şimdi çekilmiş!

Hep birlikte zafere gideceklermiş.

***

Bunları haber olarak ciddi ciddi yazan gazeteler hiç olmazsa bu sıkıntılı günlerde yüreğimizi ısıtıyorlar.

Ciddi gazetede bulamazsınız, kokulusunda arayacaksınız."

 

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