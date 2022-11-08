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Gündem Size ne oluyor çakallar? Türkiye’nin sondajı AB’ye battı!
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Size ne oluyor çakallar? Türkiye’nin sondajı AB’ye battı!

Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle uygulanan yaptırımlar uzatıldı

Yeniakit Publisher
2022-11-08 15:31:00 -
Size ne oluyor çakallar? Türkiye’nin sondajı AB’ye battı!

Avrupa Konseyi, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Avrupa Konseyi Basın hesabının Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de izinsiz sondaj faaliyetlerine ilişkin yaptırımlar 12 Kasım 2023 tarihine kadar uzatıldı" denildi.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs'ın Türk Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) verdiği ruhsat sahalarında araştırma ve sondaj faaliyetleri yürütüyor. AB ile Yunanistan-Güney Kıbrıs ikilisi, Türkiye'yi denizlerdeki faaliyetlerinden ötürü 'provokasyonla' suçluyor.

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