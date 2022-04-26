Size karşı tam da böyle adamlar lazım! Yandaş medyadan akıllara zarar başlık

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarına gelen zamların ardından yaptığı, “Faturalarınızı ödemeyin, ben ödemeyeceğim” çağrısıyla gündem oldu. Yaklaşık 3 ay önce yaptığı çağrının ardından Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde evinin elektriğinin kesildiğini söyledi.

Yaptığı açıklamayla algı operasyonuna kalkışan CHP liderinin evinde elektriklerin kesilmediği, siyasi rant uğruna ışıkları kapatıp video çektikleri ortaya çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı peş peşe açıklamalar ve ortaya koyduğu belgelerle, Kılıçdaroğlu’nun evinde elektriklerin kesik olmadığını ispat etti.

Bakan Dönmez’i hedef aldılar

Söz konusu gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu rezilliklerine rezillik katarken, CHP yandaşı medya yine şaşırtmadı. Sözcü’de köşe karalayan Soner Yalçın’ın operasyonel amaçlarla kurduğu tetikçi Oda TV, Bakan Dönmez’i hedef göstererek skandal bir habere imza attı.

Söz konusu haberde Kılıçdaroğlu’nun yalanlarına değinilmezken, “Bakan Dönmez işi gücü bıraktı, sayaçları tek tek kontrol etti” ifadelerine yer verildi.

Oda TV’deki haber tepkilere neden oldu. Okuyucular, “Yalancıyı değil yalanı ortaya çıkaranı suçlu buldular. Size tamda böyle adamlar lazım, yalanlarınız karşısında susacak değil, direk yüzünüze vuracak adamlar lazım!..” yorumlarına bulundu.