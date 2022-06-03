Size bunu yalatırız! Alçaklığın âlemi yok edepsizler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında daha önce de hakarete varan manşetler atan Fransız dergisi Le Point, bu defa Erdoğan ile Putin'in birlikte fotoğrafını kapak yaparak "Şeytaniler" diye manşet atma alçaklığında bulundu.

Le Point, Erdoğan ile Putin'in 'birlikte jeopolitik dengeleri yeniden yazarken aralarında rekabetçi işbirliği veya işbirlikçi rekabet bulunduğunu' dile getirdi.

Geçen yıl Dağlık Karabağ krizi sırasında 'Sultan Erdoğan, Çar Putin'e meydan okuyor' başlığını atan Le Point, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'Les diaboliques' manşetinde buluşturdu.