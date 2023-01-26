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Medya Sizde hiç mi utanma yok yahu! Ahmet Davutoğlu ve Meral Akşener'den büyük skandal
Medya

Sizde hiç mi utanma yok yahu! Ahmet Davutoğlu ve Meral Akşener'den büyük skandal

Habertürk TV'nin, "Annesi çocuğuna karne hediyesi olarak et aldı" haberinin yalan olduğu ortaya çıkmasına rağmen, söz konusu haberin üzerine balıklama atlayan muhalif siyasetçilerin ve medyanın bir özür bile dilemediğini belirten Mehmet Barlas, "Trol arıyorsanız hiç uzakta aramayın. 6'lı Masa ve yandaş medyası, Türkiye'nin en pişkin trolleri" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 09:52:00 -
Sizde hiç mi utanma yok yahu! Ahmet Davutoğlu ve Meral Akşener'den büyük skandal

Habertürk TV'nin, "Annesi çocuğuna karne hediyesi olarak et aldı" haberinin yalan olduğu ortaya çıkmasına rağmen, söz konusu haberin üzerine balıklama atlayan muhalif siyasetçilerin ve medyanın bir özür bile dilemediğini belirten Mehmet Barlas, "Trol arıyorsanız hiç uzakta aramayın. 6'lı Masa ve yandaş medyası, Türkiye'nin en pişkin trolleri" ifadelerini kullandı.

Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Habertürk TV'nin, "Annesi çocuğuna karne hediyesi olarak et aldı" haberi Türkiye'nin gündemi olmuştu. Haberin yalan olduğu ortaya çıktı. Detaylarını biliyorsunuz.

Önceden bu tür haberler önce yayılır, sonra topyekûn saldırıya geçilir ve algı oluştuktan günler sonra da gerçek ortaya çıkardı. Gündemden düştüğü için gerçek kimsenin ilgisini çekmezdi.

BU KEZ ALGI TERSİNE DÖNDÜ

Ancak bu kez Sabah Gazetesi ve A Haber iyi bir refleks gösterdi. Yalan haber yayılmadan gerçek yüzlerine vuruldu. Seçmenin algısıyla oynamaya çalışanlar bu kez kendi kazdıkları kuyuya düştü. "Umarım ders olmuştur" diyeceğim ama bunlarda ders alacak yüz yok. Seçim sürecinde yine aynı yalanlara başvurmaktan çekinmeyecekler. Nedenini anlatayım...

Bu yayından sonra Habertürk yönetimi özür diledi ve bu çarpıtma haberi yapan muhabiri işten çıkardı.

Bu yalan habere hem siyasiler hem de muhalif medya balıklama atladı. Bunlardan biri de Halk TV programcısı Ayşenur Arslan'dı.

Ancak beni şaşırtan bir şey oldu. Sürekli trollenen ve her yalanı gerçek gibi izleyicisine aktarmayı bir alışkanlık haline getiren Ayşenur Arslan, Sabah'tan, A Haber'den ve Halk TV izleyicisinden özür diledi. Özür dilediği sırada yüzünde, "Bu kadar yalanı artık benim bile midem kaldırmadı" gibi bir ifade vardı. Neyse, özür dileyebilmek de bir erdemdir.

BUNLAR MI DÜRÜST SİYASETÇİ?

Ayşenur Arslan'ın bile yüzü kızardı ama hâlâ utanmayan birileri var. Mesela 6'lı Masa'nın iki ayağı olan Ahmet Davutoğlu ve Meral Akşener.

Davutoğlu bırakın özür dilemeyi 21 Ocak'ta attığı tweet'i bile silmemiş. Yüzü kızarmayanların arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da var. Bunlar bir de her konuşmasında dürüst siyasetten bahsediyorlar.

Peki muhalif siyasetçiler bunu yapar da medyası boş durur mu? Bu yalanı birinci sayfasına taşıyan Cumhuriyet, Sözcü ve Karar gazetelerinden de bir açıklama gelmedi. Özür beklemiyoruz ama hiç yoksa haberin internet sitesindeki yayınında bir düzeltme yapın. Orada da aynı yalan haber duruyor.

Trol arıyorsanız hiç uzakta aramayın. 6'lı Masa ve yandaş medyası, Türkiye'nin en pişkin trolleri."

 

 

 

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Yorumlar

ADİL

6+1 Lİ POKER MASASI VARYA ONLARIN ÇAPLARI VE YETENEKLERİ DÜŞÜK FAKAT ÇOK HAİN VE HİN KÖTÜ İNSANLAR AA BAŞARAAZLAR ÇÜNKÜ ÇAPLARI YETMEZ

Mehmetçik

Müslümanım derler domuz eti yerler yalan iftira ihanet hainlik hepsi bunlara mübah cumhurbaşkanı kuran okur gösteriş derler açık açık gavurluk yaparlar ama meydanda ama bizde müslümanız derler siz kafirin önde gidenisiniz insanları kandırın ALLAH cc hakkıyla görendir
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