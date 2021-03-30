Sizde bu mücadeleye sahip çıkıyor musunuz? Birgün gazetesi teröristleri andı

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı komünist terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan Birgün gazetesi terörist Mahir Çayan ve ekibine saygı başlığı attı.

27 Mart 1972'de Ünye'deki NATO üssündeki yabancı görevlileri kaçırıp bir köyde muhtarın evinde rehin tutan ve daha sonra Türk askeri tarafından yapılan operasyon sonucu öldürülen terörist Mahir Çayan ve ekibi için “Onların anısına ve mücadelesine saygıyla.. “ başlığı atan Birgün, Türk askerline karşılık olarak teröristleri savundu.

Teröristlerin mücadelesine siz de saygı duyuyor musunuz?

Aynı başlığın DAEŞ'li ya da El Kaide'li teröristler için atılması durumunda ortalığı karıştıracak kesimlerin Birgün’e karşı sessizliği sürerken, gazetede yazarlık yapan CHP’li Fikri Sağlar, bu ülkede savcılık yapmış Birgün yazarı İlhan Cihaner, anayasa profesörü CHP milletvekili ve Birgün yazarı İbrahim Kaboğlu, Birgün yazarı CHP'li Oğuz Oyan, Birgün'de son olarak 8 Mart'ta "Pandemi gölgesinde kadın" başlıklı yazısı yayınlanan CHP milletvekili Selin Sayek Böke, PKK'lı teröristler için "arkadaşlar" diyen CHP eski milletvekili Birgün yazar Hüseyin Aygün, terör ile ilgimiz yok diyen ve partiler kurup sonra CHP ile anlaşan Alper Taş gibi isimlerin bu işe ne diyeceği merak konusu oldu.

Birgün ile haşır neşir olan bu isimlerin, karaladıkları gazete gibi teröristlerin mücadelesine saygı duyup duymadıkları ve 1980 öncesindeki teröristlere de sempati duyup duymadıkları merak konusu oldu.