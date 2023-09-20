  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Azerbaycan’dan Fransa’ya: Sen gölge etme

Suriye Devlet Başkanı Esad, Arap ve İran ülkesine arabuluculuk eden Çin'e gidecek! Çok kritik mesajlar bekleniyor

Dünya peşinde: Büyük bir iştahla güneş panellerine tarihi rekor yatırım yapıldı! Enerji alanındaki dev adımlar

Tuzla'da Savaş Cebeci, Kaan Kazgan kavgası! İlişkin flaş gelişme, ilk ifadeleri: Emniyet gelişmesini duyurdu

ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya ağır sözler

Rusya açık bir şekilde 18 milyar doları bloke etti! Gündemi altüst edecek: Rus petrolü ihracatından gelen paralar...

Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi mesajlar: 5 ülkenin çarpışma alanı haline geldi

Araç sahipleri dikkat: Zorunlu trafik sigortasında bu süreç çok kolaylaşıyor! Trafik Teklif Platformu

Rusya'dan Azerbaycan açıklaması!

Azerbaycan terör hedeflerini vurdu! Ses Fransa'dan çıktı
Ekonomi Sizce sezon bitti mi? Turistler bu tarihe kadar denize girecek
Ekonomi

Sizce sezon bitti mi? Turistler bu tarihe kadar denize girecek

Yeniakit Publisher
2023-09-20 00:05:00 - 2023-09-20 00:06:14
Sizce sezon bitti mi? Turistler bu tarihe kadar denize girecek

Avrupa’nın önde gelen turizm şirketi TUI Group, Türkiye'deki turizm sezonunun tarihini duyurdu:

Avrupa’nın önde gelen turizm şirketi TUI Group, yılın yaz sezonuna ilişkin rezervasyon verilerini açıkladı. Buna göre, şirketin 2023 yaz programlarındaki rezervasyonları bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 13,7 milyona ulaştı. Bu da Kovid-19 öncesi seviyenin yüzde 96’sına denk geldi.

Rezervasyonlar ne durumda?

Şirket, ileriye dönük rezervasyonların 2022 ve 2023 kışına göre yüzde 15 arttığını belirterek, artan talebe yanıt olarak Yunanistan ve Türkiye için sezonu kasım ayına kadar uzattığını bildirdi. 2023'ün 3. çeyreğine ilişkin rezervasyon verilerinin güncellemesinden bu yana 1,1 milyon ek rezervasyon alan TUI, sezonun olağan son ayı olan Ekim'e olan talebin geçen yıla göre yüzde 8 daha yüksek olduğunu belirtti

TUI Group Üst Yöneticisi (CEO) Sebastian Ebel, ekim ayının sonuna kadar devam eden yaz sezonu için son haftalarında güçlü bir talep gördüklerini belirterek, "Bunun bir sonucu olarak, geleneksel yaz sezonu dışındaki talebi karşılamak üzere, özellikle Türkiye ve Yunanistan'da sezonu kasım ayına kadar uzattığımızı kısa süre önce duyurduk" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy: Türkiye turizmde rekorlar kırıyor
Bakan Ersoy: Türkiye turizmde rekorlar kırıyor

Ekonomi

Bakan Ersoy: Türkiye turizmde rekorlar kırıyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Doğa harikası Kayacı Vadisi ekoturizm alanı oldu
Doğa harikası Kayacı Vadisi ekoturizm alanı oldu

Yerel

Doğa harikası Kayacı Vadisi ekoturizm alanı oldu

Turizmin rüzgarı "Balkanlar'dan" esecek
Turizmin rüzgarı "Balkanlar'dan" esecek

Ekonomi

Turizmin rüzgarı "Balkanlar'dan" esecek

Arap düşmanları turizmi baltalıyor
Arap düşmanları turizmi baltalıyor

Gündem

Arap düşmanları turizmi baltalıyor

O ilçede balon turizmi başlıyor
O ilçede balon turizmi başlıyor

Yaşam

O ilçede balon turizmi başlıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23