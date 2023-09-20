Sizce sezon bitti mi? Turistler bu tarihe kadar denize girecek

Avrupa’nın önde gelen turizm şirketi TUI Group, yılın yaz sezonuna ilişkin rezervasyon verilerini açıkladı. Buna göre, şirketin 2023 yaz programlarındaki rezervasyonları bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 13,7 milyona ulaştı. Bu da Kovid-19 öncesi seviyenin yüzde 96’sına denk geldi.

Rezervasyonlar ne durumda?

Şirket, ileriye dönük rezervasyonların 2022 ve 2023 kışına göre yüzde 15 arttığını belirterek, artan talebe yanıt olarak Yunanistan ve Türkiye için sezonu kasım ayına kadar uzattığını bildirdi. 2023'ün 3. çeyreğine ilişkin rezervasyon verilerinin güncellemesinden bu yana 1,1 milyon ek rezervasyon alan TUI, sezonun olağan son ayı olan Ekim'e olan talebin geçen yıla göre yüzde 8 daha yüksek olduğunu belirtti

TUI Group Üst Yöneticisi (CEO) Sebastian Ebel, ekim ayının sonuna kadar devam eden yaz sezonu için son haftalarında güçlü bir talep gördüklerini belirterek, "Bunun bir sonucu olarak, geleneksel yaz sezonu dışındaki talebi karşılamak üzere, özellikle Türkiye ve Yunanistan'da sezonu kasım ayına kadar uzattığımızı kısa süre önce duyurduk" değerlendirmesinde bulundu.