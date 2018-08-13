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Sizce papaz Brunson ABD'ye teslim edilmeli mi?

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara ‘”Brunson iade edilmeli mi?” sorusunu yöneltti.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamasında rahip Brunson’un iadesi ile ilgili net mesajlar verdi. “Diyorlar ki; yarın 18:00'a kadar bize göndereceksiniz. Burası çatladı kapı ülkesi mi? Burası Türkiye” ifadelerini kullandı.

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara işte bu soruyu yöneltti. “Brunson iade edilmeli mi?”

Mikrofon uzattığımız hemen herkes iade edilmemesi hususunda hemfikirdi ancak FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ile takası konusunu dile getirenlerde vardı. İşte bu noktada aldığımız dikkat çeken yanıtı Ali Ekrem isimli kişi verdi. Ekrem şöyle konuştu:

“Edilmemeli. O papaz bizim. Oradaki papazda bizim. Çünkü onunla hesabımız var. Buradaki papazla da casusluk yaptığı için hesabımız var.”

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:15
  1. İstanbul
  2. papaz brunson
  3. Sizce papaz Brunson ABD'ye teslim edilmeli mi?

YORUM YAZ

  • fahrifahri1 sa önce
    getirin o papazı ...
  • şahinşahin1 sa önce
    HAYIRRRRR..TAVİZ TAVİZİ GETİRİR...Dolarla ezdik her zaman ezeriz intbasi olusmasın VERİLMESİN VATAN HAINLERİ
  • YusufYusuf1 sa önce
    Papaz iade edilmeli diyen ahmaklar sunu dusunemeiyorlar. Papazi verirsek bundan sonra her seferinde bolar kozunu kullanarak yaptirim yapmaya calisaklar.
  • AhmetAhmet2 sa önce
    Bu ülkede yargı ve adalet var. Sokaktaki insana sormak abesle iştigal
  • DOST 09DOST 091 sa önce
    hayır hayırhayır
  • hakan tekinhakan tekin1 sa önce
    Al papazı ver papazı başka çıkış yolu yok amerika bütün dünyayı karşısına alıyor artık bütün dünya birleşmeli ve bu şeytan amerikayı yok etmeli ki dünya rahat bir nefes alsın her türlü pisliği yapıyorlar çünkü amerikada israile satılmış 350 milyonluk amerka devleti 7 milyonluk israile boyun eğmiş hiç mi gerçek amerikalı kimse yok içinizde onlarla ancak amerikanın siyonist olmayan halkı baş edebilir.
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