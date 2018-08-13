Sizce papaz Brunson ABD'ye teslim edilmeli mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamasında rahip Brunson’un iadesi ile ilgili net mesajlar verdi. “Diyorlar ki; yarın 18:00'a kadar bize göndereceksiniz. Burası çatladı kapı ülkesi mi? Burası Türkiye” ifadelerini kullandı.



Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara işte bu soruyu yöneltti. “Brunson iade edilmeli mi?”



Mikrofon uzattığımız hemen herkes iade edilmemesi hususunda hemfikirdi ancak FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ile takası konusunu dile getirenlerde vardı. İşte bu noktada aldığımız dikkat çeken yanıtı Ali Ekrem isimli kişi verdi. Ekrem şöyle konuştu:



“Edilmemeli. O papaz bizim. Oradaki papazda bizim. Çünkü onunla hesabımız var. Buradaki papazla da casusluk yaptığı için hesabımız var.”