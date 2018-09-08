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Sizce iktidar dolardaki yükselişi durdurabilecek mi?

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; "Sizce iktidar dolardaki yükselişi durdurabilecek mi?" sorusunu yöneltti.

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:17

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Yeni ayın ilk haftasının son iş  gününde Dolar serbest piyasada 6,40 TL seviyelerinde işlem gördü.

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; “Sizce iktidar dolardaki yükselişi durdurabilecek mi?” sorusunu yöneltti. Farklı görüşlere yer verdiğimiz röportajda sorumuzu yönelttiğimiz bir vatandaş dikkat çekici bir cevap verirken CHP'li MHP'li parti ayırt etmeksizin herkese çağrıda bulundu:

"CHP'Lİ MHP'Lİ HERKES İKTİDARA DESTEK OLMALI"

"Büyük bir ihtimal durduracak yani. Şu an zaten bankalar arasında gelişmeler oldu. Biz de halk olarak dolar almazsak, iktidara yardımcı olursak, CHP'li MHP'li farketmez yani. Tüm partiler bu işi birlikte çözerse neden olmasın?"

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 12:17
  1. İstanbul
  2. Dolar
  3. dolardaki artış
  4. iktidar
  5. Akit Soruyor

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