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Sosyal Medya Sizce hangisi? Videodaki Cristiano Ronaldo’yu bulun bakalım
Sosyal Medya

Sizce hangisi? Videodaki Cristiano Ronaldo’yu bulun bakalım

Yeniakit Publisher
2024-06-22 13:17:00 -

Sosyal medyada Cristiano Ronaldo’nun çok eskiden çekilmiş görüntüleri büyük ses getirdi.

Futbol kamuoyunun kahramanı, birçoklarına göre gelmiş geçmiş en büyük futbolcu olan Cristiano Ronaldo, 39 yaşında atmaya ve attırmaya devam ediyor. Rekorlara doymayan Portekizli futbolcu, şu günlerde Euro 2024’te ülkesi için ter döküyor.

Bu akşam Türkiye ile karşı karşıya gelecek Portekiz’in yıldız futbolcusu ile ilgili ortaya atılan bir video ise oldukça ses getirdi.

Videoda Ronaldo, ağabeyi ve babası yer aldı. İlk bakışta ağabeyini Ronaldo zanneden futbolseverler, daha bebeğin Ronaldo olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

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