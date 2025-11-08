  • İSTANBUL
Gündem Siz Vera’ya ne diyeceğinizi düşünürken...
Gündem

Siz Vera’ya ne diyeceğinizi düşünürken...

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Siz Vera’ya ne diyeceğinizi düşünürken...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Siz Vera’ya ne diyeceğinizi düşünürken..." başlıklı yazısı...

Gezi isyanı organizatörlerinden Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile ümitlenen aile, yerel mahkemenin “Tahliye etmiyorum. Eski kararım geçerlidir” kararı üzerine üzüntüye gark olmuş..

Tayfun Kahraman’ın eşi, “Ben kızım Vera’ya ne diyeceğim şimdi?” diye soruyor.

Vera, babasını bekliyormuş.

Cezaevinden çıkacak, özgürce gezeceklermiş.

Gazzeli çocuklara özgürlük isterken, Vera’dan bu hayatı esirgeyecek halimiz yok.

 

Ama…

Aynı özgürlük, Tayfun Kahraman’ın kışkırttığı olaylar sonrasında ölen her bir kişinin anne-babası, çocukları, kardeşleri için de geçerli değil mi?

CHP, İstanbullunun 'su'yunu sıkacak: Zam için kollar sıvandı
CHP, İstanbullunun 'su'yunu sıkacak: Zam için kollar sıvandı

Gündem

CHP, İstanbullunun 'su'yunu sıkacak: Zam için kollar sıvandı

CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! "Durun siz kardeşsiniz!"
CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

Gündem

CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

AK Parti’li İnan’dan sert tepki: "CHP’nin siyaseti her geçen gün seviye kaybediyor"
AK Parti’li İnan’dan sert tepki: “CHP’nin siyaseti her geçen gün seviye kaybediyor”

Gündem

AK Parti’li İnan’dan sert tepki: “CHP’nin siyaseti her geçen gün seviye kaybediyor”

Adamlarda her yol var! CHP’li meclis üyesi cezaevine gönderildi
Adamlarda her yol var! CHP’li meclis üyesi cezaevine gönderildi

Gündem

Adamlarda her yol var! CHP’li meclis üyesi cezaevine gönderildi

Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?
Dünya

Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?

Kamuoyu Araştırmaları ve Anket Kurumu tarafından Batı Yaka ve Gazze’de gerçekleştirilen son kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre, iki yılı ..
Böyle devlet memuru olmaz olsun! Kazandığı haram parayı böyle savundu
Gündem

Böyle devlet memuru olmaz olsun! Kazandığı haram parayı böyle savundu

Savcıların şifresiyle UYAP’a girip dosya kapatan zabıt katibi, kendini "Maddi sıkıntılar içindeydim" ifadeleriyle savunmaya kalkıştı. ..
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi için Amerika'da 10..
