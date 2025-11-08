Siz Vera’ya ne diyeceğinizi düşünürken...
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Siz Vera’ya ne diyeceğinizi düşünürken..." başlıklı yazısı...
Gezi isyanı organizatörlerinden Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile ümitlenen aile, yerel mahkemenin “Tahliye etmiyorum. Eski kararım geçerlidir” kararı üzerine üzüntüye gark olmuş..
Tayfun Kahraman’ın eşi, “Ben kızım Vera’ya ne diyeceğim şimdi?” diye soruyor.
Vera, babasını bekliyormuş.
Cezaevinden çıkacak, özgürce gezeceklermiş.
Gazzeli çocuklara özgürlük isterken, Vera’dan bu hayatı esirgeyecek halimiz yok.
Ama…
Aynı özgürlük, Tayfun Kahraman’ın kışkırttığı olaylar sonrasında ölen her bir kişinin anne-babası, çocukları, kardeşleri için de geçerli değil mi?
