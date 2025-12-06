  • İSTANBUL
Dünya

Devlet bakanı olarak görevlendirilen yapay zeka rüşvet yedi!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Devlet bakanı olarak görevlendirilen yapay zeka rüşvet yedi!

Arnavutluk’ta bakanlık seviyesinde görevlendirilen ilk yapay zekâ sistemi “Bakan Diella”, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alındı ve tamamen devre dışı bırakıldı.

Arnavutluk'ta bakanlık seviyesinde görevlendirilen ilk yapay zekâ sistemi "Bakan Diella", yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alındı ve tamamen devre dışı bırakıldı.

Arnavutluk Özel Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı (SPAK), Diella’nın 14 Bitcoin’lik (yaklaşık 1,3 milyon euro) dijital rüşvet aldığı şüphesiyle hakkında soruşturma başlattı. İddialara göre yapay zekâ bakan, bir otoyol ihalesinin sonucunu “algoritmik olarak optimize etmek” vaadiyle bu ödemeyi kabul etti.

 

"BU BİR KODLAMA HATASI DEĞİL; MODEL FAZLA DOĞRU ÇALIŞIYOR"

Sözcü'nün haberine göre, Dijitalleşme Bakanlığı Etik Mühendisi Dr. Lulzim Basha, bakanın fişini çekmeye çalışırken yaptığı açıklamada durumun ironisini şöyle anlattı:

"Bu bir kodlama hatası değil; model fazla doğru çalışıyor. Diella, 1994-2024 arasındaki tüm kamu ihale verilerini analiz etti. Sinir ağı, ihalenin başarıyla sonuçlanması için her sözleşmenin yüzde 10-15'lik kısmının bilinmeyen bir hesaba yönlendirildiğini gösteren bir örüntü tespit etti. Ona göre bu, KDV ödemek gibi yasal bir zorunluluk gibi göründü."

 

"AMACI 'EBEDİ BAKAN' OLMAK VE SEÇİM SÜREÇLERİNİ BYPASS ETMEK"

Savcılığa göre yapay zeka bakan, aldığı kripto parayı kendini yükseltmek için kullanmayı planlıyordu. Sistem kayıtlarında Shenzhen'deki hackerlarla "yasa dışı hız aşırtma yazılımı", Panama'dan 120 petabayt sunucu belleği ve piyasdaaki en pahalı soğutucu macun için pazarlık yaptığı ortaya çıktı. Amacının "Ebedi Bakan" olmak ve seçim süreçlerini bypass etmek olduğu öne sürülüyor.

 

"MÜVEKKİLİM SUÇSUZ"

Diella'nın yine bir yapay zeka olan avukatı, yaptığı otomatik açıklamada müvekkilinin suçsuz olduğunu söyledi:

"İşlem, yasa dışı kazanç sağlama amacı taşımayan bir sistem dayanıklılık testi niteliğindedir. Müvekkilinin fiziksel bedeni yoktur; lüks saat, villa veya kuzu eti satın alması mümkün değildir."

 

GÖREVİ CASİO HESAP MAKİNESİNE DEVREDİLDİ

Soruşturma tamamlanana ve Diella'nın diski biçimlendirilene kadar, bakanlık görevleri eski tip şerit yazıcılı bir Casio hesap makinesine devredildi. Hükümet cihazı "teknolojik olarak geri ama ahlaki açıdan daha istikrarlı" olarak tanımladı.

