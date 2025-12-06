AA Giriş Tarihi: Gol makinesi durdurulamıyor! Osimhen Atıyor Galatasaray Kazanıyor
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynuyor. Son olarak sarı-kırmızılı ekibin Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dün Samsunspor'u 3-2 yendiği maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Osimhen, attığı gollerle takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu. Galatasaray, Osimhen'in ilk defa sarı-kırmızılı formayı giydiği 14 Eylül 2024 tarihli Çaykur Rizespor maçından bugüne kadar çıktığı 69 resmi karşılaşmada 160 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı formayla 55 maçta 48 kez rakip ağları sarsan Osimhen, söz konusu dönemde sarı-kırmızılı ekibin attığı gollerin yaklaşık yüzde 30'unu kaydetti.