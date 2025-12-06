Gol makinesi durdurulamıyor! Osimhen Atıyor Galatasaray Kazanıyor

- Sarı-kırmızılı takımın en golcü 5. yabancı futbolcu Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü 5. yabancı futbolcu konumunda bulunuyor. Son olarak dün oynanan Samsunspor karşılaşmasında 2 kez rakip fileleri havalandırarak Galatasaray kariyerindeki 48. golüne ulaşan Nijeryalı yıldız, kulüp tarihinin en skorer 4. yabancı futbolcusu olmaya çok yaklaştı. Osimhen, 4 kez daha ağları sarması halinde Fransız Bafetimbi Gomis'i bu alanda geçerek, 4. sıraya yerleşecek. Kulüp tarihindeki en golcü yabancı oyuncular listesinde Gheorghe Hagi​​​​​​​ 72, Mauro Icardi 68, Milan Baros 61 ve Bafetimbi Gomis 51 golle sıralanıyor.