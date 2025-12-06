Elektrikli Izgarada tavuk nasıl yapılır? Pratik tarif: Tarifi için gerekli malzemeler neler?

Marine, tavuk ızgaranın lezzet anahtarıdır. En az 2 saat, ideal olarak 6-8 saat önceden marine işlemi yapılmalıdır. Yoğurt bazlı marineler, eti yumuşatır ve sulu kalmasını sağlar. Zeytinyağı, limon suyu, sarımsak, kimyon, pul biber ve tuz temel marine malzemeleridir. Klasik Türk usulü marine için: 3 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı limon suyu, 3 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber ve tuz karışımı hazırlayın. Sarımsakları ezmek için doğrayıcı kullanmak hem pratiktir hem de daha homojen bir karışım sağlar. Mini doğrayıcılar, sarımsak, soğan ve baharatları hızlıca püre haline getirir. Baharatlı Hint usulü marine için: tandoori baharatı, yoğurt, zencefil, zerdeçal ve limon suyu kullanabilirsiniz. Akdeniz tarzı için: kekik, biberiye, limon kabuğu rendesi ve zeytinyağı idealdir. Marine sosunu tavuk parçalarının üzerine bol bol sürün ve buzdolabında dinlendirin. 500 gr ızgara tavuk kaç protein içerir? Besin Değerleri: Protein (gr) -19,7.