İsrail Halkı, Gazze Soykırımına Destek Veriyor!

Knesset üyesi Zvi Sukot’un Gazze’yi “işgal et, halkı göçe zorla, yerleşim kur” çağrısı yapıyor, İsrail toplumunun Filistinlilere yönelik derin nefretini yansıtan Sukot’un sözleri, sadece bir vekilin değil, milyonlarca İsraillinin görüşü de bu diyebiliriz.

BAKIN İSRAİL MİLLETVEKİLİ NE DİYOR

“Tehdidi yok etmenin yolu, onları silmek!” Anketler utanç verici gerçeği haykırıyor – Yahudi İsraillilerin %82’si Gazze halkının tamamen sürülmesini hayal ediyor, %78’i ise ordunun “Filistin acısını önleme çabalarını” alkışlıyor, sanki soykırım bir “güvenlik önlemi”ymiş gibi. Bu, sıradan bir ırkçılık değil; İsrail’in DNA’sına kazınmış bir vahşet kültürü – herkes potansiyel asker, her sivil bir tetikçi.

İsrail’in “farkı” burada yatıyor: Diğer uluslarda askerlik gönüllü bir yükken, burada zorunlu ve kutsal bir “hak”. 18 yaşındaki her genç, Gazze’de çocukları bombalayan makinelerin parçası olmayı öğreniyor; emekliler bile yedek kuvvetle sahaya iniyor. Pew anketi bombayı patlatıyor: Barışa inanan İsrailli sadece %21, kalan %79’u Gazze’nin işgalini, yerini Yahudi kolonilerine bırakmasını savunuyor – tıpkı Batı Şeria’da 700 bin yerleşimcinin Filistin köylerini yuttuğu gibi. Netanyahu’nun kabinesi, Trump’ın “Riviera” planını rehber edinip Gazze Şeridi’ni tamamen ele geçirme peşinde; halkın %66’sı savaşı bitirmeyi istiyor ama sadece “rehineler için”, Filistin kanı umurlarında değil – açlık, kıtlık, 2 milyon mülteci? “Onların sorunu!” diye haykırıyorlar. Unutmayalım ki! Katil Netanyahu’yu yüksek oyla seçip yıllardır masum “Filistinlileri” öldürmesi için destek veren bu İsrail halkı değilmidir?