  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Batı Yaka’da kan donduran bilanço! İsrail saldırıyı bitirdiğini duyurdu

ABD Büyükelçisi Tom Barrack'a göre: ABD-Türkiye arasında müzakereler '4 ila 6 ay içinde' çözülebilir

İngiliz ajansı yazdı! Esed’in şefi ile kuzeni Suriye’de darbe planlıyor

Mahkemeden 105 sanık için flaş tutukluluk kararı çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi

Denizlerde oyunu bozacak hamle! ASELSAN’dan GÖKSUR için nefes kesen test görüntüleri!

Yine yüzümüzü kızarttılar: Sarı utanç!

İzmirli bir de bu formülü deneyecek: Çıplak ücrete, çıplak ayak protestosu

Macron cephesinden Washington iddialarına sert yalanlama! “ABD’siz barış olmaz” mesajı dünyayı salladı!

Özgür Özel İmamoğlu için vites yükseltti! Nedim Şener’den koltuk çıkışı ortalığı karıştırdı!

İspanya'dan Rojin kararı
Sosyal Medya Sokak röportajı tiyatrocusuna hukuk gereğini yaptı! O hadsiz tutuklandı
Sosyal Medya

Sokak röportajı tiyatrocusuna hukuk gereğini yaptı! O hadsiz tutuklandı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

"Kendine Muhabir" kanalına ait olduğu anlaşılan sokak röportajında bir kendini bilmezin konuşmaları kamuoyunda infiale neden olmuştu. O hadsiz adam tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan ve Cumhurbaşkanı'na yönelik ağır hakaretler içeren sokak röportajındaki şahıs hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

 

"Kendine Muhabir" kanalının yayınladığı videoda, kullandığı hadsiz ve provokatif dil ile tepki çeken şahıs, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edilmişti.

Yürütülen soruşturma sonucunda, şahsın kullandığı "Elin Kuran, dilin yalan," "Dümenin kralısısın" gibi ifadelerin doğrudan Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret suçu teşkil ettiği belirlendi.

 

Mahkeme, toplanan deliller ışığında ve şahsın eyleminin yarattığı kamuoyu tepkisi de dikkate alarak, şahsın TCK 299. maddesi uyarınca tutuklanmasına karar verdi.

Bu karar, sokak röportajları adı altında siyasi provokasyon ve hakaret içerikli yayınlar yapanlara karşı hukukun kararlı duruşunu bir kez daha gösterdi. Kamuoyu, bu tür tiyatrovari hakaret girişimlerinin cezasız kalmayacağı yönünde memnuniyetini dile getirdi.

Sokak Röportajında Şok İfşa: Ekonomiyi kötüleyen adam kumarbaz çıktı
Sokak Röportajında Şok İfşa: Ekonomiyi kötüleyen adam kumarbaz çıktı

Gündem

Sokak Röportajında Şok İfşa: Ekonomiyi kötüleyen adam kumarbaz çıktı

Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum
Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum

Gündem

Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu "İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?"
Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

Gündem

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

ekosistem fena vurmuş.... kemalim de recebim, sarı lira vereceğim türküsü ile aklınca dalga geçeyordu reisle...
Kısasta hayat vardır! 13 yaşındaki çocuk, ailesini öldüren 3 kişiyi stadyumun ortasında idam etti
Dünya

Kısasta hayat vardır! 13 yaşındaki çocuk, ailesini öldüren 3 kişiyi stadyumun ortasında idam etti

Afganistan İslam Emirliği'nin Host vilayetinde 13 yaşındaki bir çocuk, ailesini öldürmekten mahkum edilen üç kişiyi stadyumun ortasında infa..
Özgür Özel İmamoğlu için vites yükseltti! Nedim Şener’den koltuk çıkışı ortalığı karıştırdı!
Gündem

Özgür Özel İmamoğlu için vites yükseltti! Nedim Şener’den koltuk çıkışı ortalığı karıştırdı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “Ben Ekrem’i bırakınca kendi haysiyetimi de, onurumu da bırakmış olurum” sözleri siyasette yeni bir tartışm..
Kemalistler zıvanadan çıktı: Sarıklı ve sakallı kişileri 'canavar' olarak tasvir ettiler!
Gündem

Kemalistler zıvanadan çıktı: Sarıklı ve sakallı kişileri 'canavar' olarak tasvir ettiler!

İYİ Parti'nin Kayseri teşkilatında görevli Murat Kaftar, bir kez daha Müslümanların değerlerini hedef aldı. Kaftar, İstanbul Lütfü Kırdar Ko..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23