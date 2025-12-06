Sokak röportajı tiyatrocusuna hukuk gereğini yaptı! O hadsiz tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan ve Cumhurbaşkanı'na yönelik ağır hakaretler içeren sokak röportajındaki şahıs hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

"Kendine Muhabir" kanalının yayınladığı videoda, kullandığı hadsiz ve provokatif dil ile tepki çeken şahıs, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edilmişti.

Yürütülen soruşturma sonucunda, şahsın kullandığı "Elin Kuran, dilin yalan," "Dümenin kralısısın" gibi ifadelerin doğrudan Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret suçu teşkil ettiği belirlendi.

Mahkeme, toplanan deliller ışığında ve şahsın eyleminin yarattığı kamuoyu tepkisi de dikkate alarak, şahsın TCK 299. maddesi uyarınca tutuklanmasına karar verdi.

Bu karar, sokak röportajları adı altında siyasi provokasyon ve hakaret içerikli yayınlar yapanlara karşı hukukun kararlı duruşunu bir kez daha gösterdi. Kamuoyu, bu tür tiyatrovari hakaret girişimlerinin cezasız kalmayacağı yönünde memnuniyetini dile getirdi.