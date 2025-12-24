Siz siz olun böyle ahlaksızlıklar yapmayın gençler: 2 lise öğrencisi tutuklandı

  • İSTANBUL
Kahramanmaraş’ta yapay zeka teknolojisini kullanarak kız arkadaşlarının fotoğraflarını müstehcen içeriklere dönüştürdüğü tespit edilen 15 ve 16 yaşlarındaki iki lise öğrencisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan disiplin soruşturması sonucunda, her iki öğrenci de örgün eğitim dışına çıkarılarak okuldan atıldı.

Teknolojinin kötü amaçlı kullanımı, Kahramanmaraş’ta iki lise öğrencisinin hayatını karartırken akranlarına da acı bir ders verdi. Lise öğrencileri E.Y. (15) ve B.B.Y. (16), okul arkadaşlarının sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını alıp yapay zeka yardımıyla müstehcen hale getirmekle suçlanıyor.

Yapay zekayla kız arkadaşlarının müstehcen fotoğraflarını oluşturan 2 liseli tutuklandı. Kahramanmaraş yapay zekayla kız arkadaşlarının müstehcen fotoğraflarını oluşturdukları öne sürülen lise öğrencileri E.Y. (15) ve B.B.Y. (16) tutuklandı. Haklarında disiplin soruşturması başlatılan öğrenciler, okuldan da atıldı.

Kahramanmaraş’ta 6 kız öğrenci, aileleriyle birlikte adliyeye giderek kendi fotoğraflarının, üzerinde oynama yapılarak müstehcen hale getirildiğini belirtip şikayetçi oldu. Olaya ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, erkek öğrenciler E.Y. ve B.B.Y.’nin sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafların yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu tespit etti. Ekipler, 2 lise öğrencisini gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 öğrenci, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OKULDAN ATILDILAR

Olaya ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de hem idari hem de disiplin soruşturması başlattı. İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, soruşturma sonunda öğrencilerin okuldan atılmasına karar verdi. E.Y. ve B.B.Y. örgün eğitim dışına çıkarılarak okuldan atıldı.

Bu arada olaya ilişkin okul yönetimi ve öğretmenler hakkında da idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

